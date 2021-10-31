Автобус с туристами перевернулся в Анталии. Пострадали 9 российских туристов

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В турецком курортном посёлке Белек автобус, перевозивший 12 российских туристов, попал в ДТП.
По сообщениям российского генерального консульства, авария произошла в 07.30 недалеко от пригорода Анталии, в населённом пункте Серик, более известном для туристов, как Белек. Водитель туристического автобуса направлялся в сторону аэропорта, однако не справился с управлением, выехал на встречную полосу и перевернулся.
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Пострадавших доставили больницу, состояние троих россиян, в том числе двоих несовершеннолетних, оценивается как средней степени тяжести. Они остались в больнице под наблюдением врачей.
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Сотрудник Генконсульства выехал на место происшествия и в медицинские учреждения для выяснения ситуации и состояния пострадавших. Водитель задержан, обстоятельства ДТП выясняются.
Проживающие в Анталии россияне возмущены, но не удивлены случившимся. В комментариях к сообщению люди согласились с тем, что турецкие водители лихачат на дорогах, создавая аварийные ситуации. Это не первый случай, когда российские туристы попадают в ДТП в Турции .
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Там же уже ни разу не жарко
ветерок еле еле дует, море спокойное. тучек нету.
да после захода солнца тепмература падает до 16-18 градусов.
ну так осень как ни крути.
но туристы все вакцинированые и с сертификатами ( как пример) бояться подхватить ковид как бы особо уже не стоит.
вот охота последние теплые и солнечные деньки провести у моря, поплавать там , позагорать.
где предлагаете ехать? Крым? так холодно уже и не сезон.
по деньгам и времени совсем не затратно.
а может и шопинг с отдыхом совместили, цены и качество некоторых товаров там реально удивляют ( в хорошем смысле слова)
цена вопроса недельного тура в отель 5 звезд (хороший) по системе все включено с перелетами выйдет около 1000 долл за двоих.
это дорого для отдыха?