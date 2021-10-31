Автобус с туристами перевернулся в Анталии. Пострадали 9 российских туристов

По сообщениям российского генерального консульства, авария произошла в 07.30 недалеко от пригорода Анталии, в населённом пункте Серик, более известном для туристов, как Белек. Водитель туристического автобуса направлялся в сторону аэропорта, однако не справился с управлением, выехал на встречную полосу и перевернулся.