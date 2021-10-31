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Автобус с туристами перевернулся в Анталии. Пострадали 9 российских туристов

Автобус с туристами перевернулся в Анталии. Пострадали 9 российских туристов (5 фото + 2 видео)

Автор:
31 октября 2021 19:54
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Турция и Россия   авария с автобусом   анталия   дтп   пострадавшие в ДТП   русские туристы   
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В турецком курортном посёлке Белек автобус, перевозивший 12 российских туристов, попал в ДТП.
По сообщениям российского генерального консульства, авария произошла в 07.30 недалеко от пригорода Анталии, в населённом пункте Серик, более известном для туристов, как Белек. Водитель туристического автобуса направлялся в сторону аэропорта, однако не справился с управлением, выехал на встречную полосу и перевернулся.
Пострадавших доставили больницу, состояние троих россиян, в том числе двоих несовершеннолетних, оценивается как средней степени тяжести. Они остались в больнице под наблюдением врачей. 
Сотрудник Генконсульства выехал на место происшествия и в медицинские учреждения для выяснения ситуации и состояния пострадавших. Водитель задержан, обстоятельства ДТП выясняются.
Проживающие в Анталии россияне возмущены, но не удивлены случившимся. В комментариях к сообщению люди согласились с тем, что турецкие водители лихачат на дорогах, создавая аварийные ситуации. Это не первый случай, когда российские туристы попадают в ДТП в Турции .

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Метки: Турция и Россия   авария с автобусом   анталия   дтп   пострадавшие в ДТП   русские туристы   
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18  комментариев
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7k
Dima 4 часа назад
Можно сколько угодно винить волителя в ДТП, но самим пассажирам надо тоже думать о безопасности - банально пристегиватся. Я ездил на таком же автобусе в этом году в Анталии, и почему то остальные пассажиры смотрели на меня как на идиота, когда я сидел пристёгнутым.
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1k
Бендер Сгибатель Родригес 54 минуты назад
Люди не пострадали. Только наташки и их верные рогоносцы.
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6k
SR Час назад
Вот вроде бы по-русски, понятным языком говорят, посидите дома, сократите до минимума поездки, минимизируйте контакты... Нет, этим дебилам все п.о.х.е.р. А! Выходные! В Турцию! В Египет! А потом одни с поносом, другие в кювете, а страна рекорды бьет по смертности и заболеваемости. И при этом еще поток возмущения, ах отели говно, ах водители уроды. Что же вы туда ездите, если там все так плохо? Ну что, отдохнули? Получили, что хотели?
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−46
Жид 2 часа назад
Вот дела. Так это хохлы заказали.
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12k
Хью́берт 2 часа назад
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285
Вжик 3 часа назад
А что делали 12 долбодятлов 31 октября в Анталии?
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285
Вжик оберлейтенант Час назад
Вопрос не какая (температура), а какого...
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60k
Опиум для народа 3 часа назад
Там одни русские,что-ли? То они отравились, то в аварию попали...
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696
Мы Ул 3 часа назад
Во всем мире - как ДТП, так за рулем или баба или черножопый!
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