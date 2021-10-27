12 ДТП за 6 недель: вероятно, одна из самых аварийных улиц в Великобритании

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Возможно, вы слышали про "мост глупости" в Санкт-Петербурге. Похожее место есть и Великобритании. Жесткие ограничения по ширине автомобилей в Уотфорде, провоцируют по крайней мере несколько аварий в месяц.
Этот пример никудышной организации дорожного движения находится в Великобритании. Участок ограничения ширины въезжающих автомобилей на Вудмир-Авеню имеет группу в Facebook, где кроме видео аварий публикуются также юмористические мемы.
Вудмир-авеню находится в Уотфорде (графство Хартфордшир) недалеко от Лондона. Проехать по ней могут только узкие автомобили, а чтобы перекрыть доступ слишком широким автомобилям, на въезде были установлены столбики, между которыми может проехать машина не шире 6 футов и 6 дюймов (198 см). При этом на Google Картах указано другое ограничение ширины — 210 см.
Вудмир-авеню находится в Уотфорде (графство Хартфордшир) недалеко от Лондона. Проехать по ней могут только узкие автомобили, а чтобы перекрыть доступ слишком широким автомобилям, на въезде были установлены столбики, между которыми может проехать машина не шире 6 футов и 6 дюймов (198 см). При этом на Google Картах указано другое ограничение ширины — 210 см.
Миновать столбики не могут не только такие большие автомобили, как, например, Land Rover Disovery Sport, но и такие, как VW Golf или Skoda Roomster. А один Volvo, наехав на бордюр, буквально насадился на столбик, и его пришлось приподнимать с помощью экскаватора.
В видео, снятых камерами домофона соседнего дома, показано 12 аварий, которые произошли всего за полтора месяца — в среднем, по две в неделю. Попадались в узкую ловушку и полицейские.
В видео, снятых камерами домофона соседнего дома, показано 12 аварий, которые произошли всего за полтора месяца — в среднем, по две в неделю. Попадались в узкую ловушку и полицейские.
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Метки: Англия Великобритания аварии авто авто аварии видео дтп
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