12 ДТП за 6 недель: вероятно, одна из самых аварийных улиц в Великобритании

Миновать столбики не могут не только такие большие автомобили, как, например, Land Rover Disovery Sport, но и такие, как VW Golf или Skoda Roomster. А один Volvo, наехав на бордюр, буквально насадился на столбик, и его пришлось приподнимать с помощью экскаватора.



В видео, снятых камерами домофона соседнего дома, показано 12 аварий, которые произошли всего за полтора месяца — в среднем, по две в неделю. Попадались в узкую ловушку и полицейские.