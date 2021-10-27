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12 ДТП за 6 недель: вероятно, одна из самых аварийных улиц в Великобритании

12 ДТП за 6 недель: вероятно, одна из самых аварийных улиц в Великобритании (2 фото + 1 видео)

Автор:
27 октября 2021 15:08
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Англия   Великобритания   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   
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Возможно, вы слышали про "мост глупости" в Санкт-Петербурге. Похожее место есть и Великобритании. Жесткие ограничения по ширине автомобилей в Уотфорде, провоцируют по крайней мере несколько аварий в месяц.

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Метки: Англия   Великобритания   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   
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