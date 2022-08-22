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Mercedes F200 1996 года: автомобиль с джойстиками вместо руля и камерами вместо боковых зеркал

Mercedes F200 1996 года: автомобиль с джойстиками вместо руля и камерами вместо боковых зеркал

Автор:
22 августа 2022 15:04
Сообщество : Автомир
Метки: Mercedes   Mercedes F200   авто   автомир   автомобили   видео   концепт   концепт-кар   
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Mercedes F200 Imagination Concept 1996 года предсказал многие технологии, которые в конечном итоге стали реальностью. Он не удался только в одном: джойстики, которые должны были заменить традиционный руль. Теперь, благодаря видео, мы можем посмотреть, как это работает.

Источник:

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Метки: Mercedes   Mercedes F200   авто   автомир   автомобили   видео   концепт   концепт-кар   
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3  комментария
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Квантовый переход 2 часа назад
Какая же это полная хуня.А еще мерседес называется.
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Trudovik37 Час назад
Давным давно один хороший человек рассказывал о таком.
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Лан не урчи

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