Mercedes F200 1996 года: автомобиль с джойстиками вместо руля и камерами вместо боковых зеркал

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Mercedes F200 Imagination Concept 1996 года предсказал многие технологии, которые в конечном итоге стали реальностью. Он не удался только в одном: джойстики, которые должны были заменить традиционный руль. Теперь, благодаря видео, мы можем посмотреть, как это работает.
YouTube-канал The TFJJ опубликовал ролик об очень необычном Мерседесе из 1990-х — это футуристичный концепт F200 Imagination с двумя джойстиками вместо руля и педалей. Машину засняли во время прибытия на автошоу в Лондоне.
Концепт был представлен на Парижском автосалоне в 1996 году. Управление «по проводам» с помощью джойстиков стало главной его особенностью, но далеко не единственной. Автомобиль, например, получил экраны вместо обычной приборной панели, а также камеры и дисплеи вместо зеркал заднего вида, включая внутрисалонное.
У четырёхместного купе были и другие удивительные для своего времени фишки. Это биксеноновые фары с изменяемым в зависимости от дорожной обстановки световым пучком, оконные подушки (шторки) безопасности, панорамная крыша, система распознавания голоса, адаптивная подвеска и прочее.
У четырёхместного купе были и другие удивительные для своего времени фишки. Это биксеноновые фары с изменяемым в зависимости от дорожной обстановки световым пучком, оконные подушки (шторки) безопасности, панорамная крыша, система распознавания голоса, адаптивная подвеска и прочее.
Двигателем футуристичного, но функционального F200 Imagination стал шестилитровый 12-цилиндровый агрегат мощностью 394 л.с. (570 Нм). Пару ему составил пятиступенчатый «автомат», привод — задний.
Источник:
АНТИФИШКИ
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