Mercedes F200 1996 года: автомобиль с джойстиками вместо руля и камерами вместо боковых зеркал

Концепт был представлен на Парижском автосалоне в 1996 году. Управление «по проводам» с помощью джойстиков стало главной его особенностью, но далеко не единственной. Автомобиль, например, получил экраны вместо обычной приборной панели, а также камеры и дисплеи вместо зеркал заднего вида, включая внутрисалонное.



У четырёхместного купе были и другие удивительные для своего времени фишки. Это биксеноновые фары с изменяемым в зависимости от дорожной обстановки световым пучком, оконные подушки (шторки) безопасности, панорамная крыша, система распознавания голоса, адаптивная подвеска и прочее.