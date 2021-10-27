«А гололед не запретили?» — интересуются столичные водители в ответ на закрытие шиномонтажек в празд

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Водители негодуют по поводу закрытия шиномонтажей и автосервисов. А ведь «каникулы» можно было бы использовать, чтобы «переобуть» авто в межсезонье.
Иногда меры против распространения вируса наносят больше вреда, чем сам вирус. К разряду таких действий столичных властей многие водители отнесли решение оперштаба Москвы о закрытии в период нерабочих дней, с 28 октября по 7 ноября, автосервисов и шиномонтажей. Подробнее о списке «праздничных подарков» смотрите в Телеграм-канале оперштаба.
Департамент транспорта Москвы считает действия властей оправданными и напоминает, что еще неделю назад сотрудники ведомства обращались к автомобилистам с рекомендацией сменить летнюю резину на зимнюю. О чем сообщал Autonews. А синоптики говорят о высокой вероятности слабых утренних и ночных заморозков с гололедицей.
Водители в соцсетях живо обсуждают ситуацию. Популярным становится риторический вопрос: «А гололед не запретили?» Кто-то сетует, что, по всей видимости, придется ехать в область дабы «переобуться».
Другие успокаивают, что, вероятнее всего, отдельные шиномонтажки работать все же будут, но прием/выдача авто будет осуществляться на улице. В общем, ситуация остается неясной, возможно, в ближайшие дни последуют какие-то разъяснения и уточнения от столичных властей.
Водители в соцсетях живо обсуждают ситуацию. Популярным становится риторический вопрос: «А гололед не запретили?» Кто-то сетует, что, по всей видимости, придется ехать в область дабы «переобуться».
Другие успокаивают, что, вероятнее всего, отдельные шиномонтажки работать все же будут, но прием/выдача авто будет осуществляться на улице. В общем, ситуация остается неясной, возможно, в ближайшие дни последуют какие-то разъяснения и уточнения от столичных властей.
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Метки: авто гололед закрыты межсезонье сервис шиномонтаж шины
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У нас всё через курдюк делается...
Я вот понять не могу, здесь есть какой-то мне не доступный тайный смысл, или наши чиновники такие реально тупые.
Это всё к тому, что не каждый водитель знает, что такое домкрат, "балонник", и т.д. и т.п. и уж тем более не у каждого есть шиномонтажное оборудование.
1. Всё равно делать балансировку после сезонного хранения.
2. При продаже авто, на наличие второго комплекта никто не смотрит. Смотрят только на состояние авто. Поэтому, это просто подарок.
3. Надо докупать датчики давления. И скорее всего их перепрописывать после замены.
На примере моего авто - 20" диск оригинал стоит скажем полтинник (если честно, не помню уже) а то и больше. Шиномонтаж, без балансировки так как мы её учли в пункте 1 - четыре тр.
В год 8 тр. Вместо 220 сразу (с учетом датчиков). Почти 30 лет окупаемости.
Даже если купить реплику в 4 раза дешевле, то всё равно окупаемость огромная. Да и реплику стремновато брать, надо разбираться в этом.
Так что, иметь второй комплект - абсолютно не выгодно.
Мне тут звонили от дилера - работаем "дистанционно".
Спрашиваю - шиномонтаж работает?
- а как же!!!! (ответили)
У меня знакомый, например, менял ШРУС, когда тот даже не хрустел, а уже бил вовсю.
И так с каждым "сигналом" неисправности - "на скорость не влияет".
А тот факт, что другие проблемы у авто могли возникать как раз из-за запущенной предыдущей неисправности... ну дык он "связи не видел".
И слава создателю, это ни разу не привело к ДТП.
Делать работу руками самостоятельно можно и нужно, если в этом есть какая-то целесообразность. Например, вы знаете, что другой человек сделает эту работу "на отъепись". Или вы знаете, что работа копеечная, а вам зарядили неадекватный ценник. Или смена колес у вас превращается в веселую пьянку с соседями по гаражу. Но когда работа стоит копейки, а делают вам ее быстро и качественно, лично я смысла включать "режим мужЫка" не вижу вообще.
Давным-давно поставил зимнюю резину на стальную штамповку, и спокойно за час меняю все сам.
Себе.
Жене.
Матери.
Дочери.
Считай как минимум пятёрку экономлю каждый раз.