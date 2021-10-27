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«А гололед не запретили?» — интересуются столичные водители в ответ на закрытие шиномонтажек в празд

«А гололед не запретили?» — интересуются столичные водители в ответ на закрытие шиномонтажек в празд (2 фото)

Автор:
27 октября 2021 20:42
Сообщество : Автомир
Метки: авто   гололед   закрыты   межсезонье   сервис   шиномонтаж   шины   
1975
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Водители негодуют по поводу закрытия шиномонтажей и автосервисов. А ведь «каникулы» можно было бы использовать, чтобы «переобуть» авто в межсезонье.
Иногда меры против распространения вируса наносят больше вреда, чем сам вирус. К разряду таких действий столичных властей многие водители отнесли решение оперштаба Москвы о закрытии в период нерабочих дней, с 28 октября по 7 ноября, автосервисов и шиномонтажей. Подробнее о списке «праздничных подарков» смотрите в Телеграм-канале оперштаба.
Департамент транспорта Москвы считает действия властей оправданными и напоминает, что еще неделю назад сотрудники ведомства обращались к автомобилистам с рекомендацией сменить летнюю резину на зимнюю. О чем сообщал Autonews. А синоптики говорят о высокой вероятности слабых утренних и ночных заморозков с гололедицей.

Водители в соцсетях живо обсуждают ситуацию. Популярным становится риторический вопрос: «А гололед не запретили?» Кто-то сетует, что, по всей видимости, придется ехать в область дабы «переобуться».

Другие успокаивают, что, вероятнее всего, отдельные шиномонтажки работать все же будут, но прием/выдача авто будет осуществляться на улице. В общем, ситуация остается неясной, возможно, в ближайшие дни последуют какие-то разъяснения и уточнения от столичных властей.

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Метки: авто   гололед   закрыты   межсезонье   сервис   шиномонтаж   шины   
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23k
Юрьевич 3 часа назад
Пусть в Египет или Турцию едут - там тепло и гололёда нет. А на шиномонтаж нельзя, вдруг заразятся!


У нас всё через курдюк делается...

Я вот понять не могу, здесь есть какой-то мне не доступный тайный смысл, или наши чиновники такие реально тупые.
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5k
SuperTroll 55 минут назад
Чего там закрыли. Все шиномонтажки частный бизнес. Будут работать, иначе как выживать, работа то сезонная. Людям уже больше страшна дыра в кармане, чем коронавирус. А наши клоуны все "каникулы" блэт устраивают...слов нет одни междометия.
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213
la_Contra Час назад
У меня много знакомых, которые весной и осенью меняют "резину" на дисках (одних и тех же). Возможно им религия не позволяет купить и снарядить колёса целиком на сезон (но точно не нехватка финансов), я также встречал людей, которые "переобуваясь" в конце сентября, в ультразвуковом диапазоне отвечали на вопрос шиномонтажника "...а, тебя это е...т?!?
Это всё к тому, что не каждый водитель знает, что такое домкрат, "балонник", и т.д. и т.п. и уж тем более не у каждого есть шиномонтажное оборудование.
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259
Bazan la_Contra Полчаса назад
Резину держать на втором комплекте дисков абсолютно не выгодно, особенно на дорогие авто.
1. Всё равно делать балансировку после сезонного хранения.
2. При продаже авто, на наличие второго комплекта никто не смотрит. Смотрят только на состояние авто. Поэтому, это просто подарок.
3. Надо докупать датчики давления. И скорее всего их перепрописывать после замены.
На примере моего авто - 20" диск оригинал стоит скажем полтинник (если честно, не помню уже) а то и больше. Шиномонтаж, без балансировки так как мы её учли в пункте 1 - четыре тр.
В год 8 тр. Вместо 220 сразу (с учетом датчиков). Почти 30 лет окупаемости.
Даже если купить реплику в 4 раза дешевле, то всё равно окупаемость огромная. Да и реплику стремновато брать, надо разбираться в этом.
Так что, иметь второй комплект - абсолютно не выгодно.
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15k
albedo 2 часа назад
Брехня.
Мне тут звонили от дилера - работаем "дистанционно".
Спрашиваю - шиномонтаж работает?
- а как же!!!! (ответили)
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5k
Bartello 2 часа назад
Столичные водители, ну что же вы опять то за старое. Купите себе вторую машину на зимней резине и катайтесь на здоровье, заодно и барыгам с шиномонтажек свинью подкинете )))
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6k
SR 2 часа назад
В Турцию, Египет, Крым - пожалуйста. В шиномонтаж - вы что, там же сплошной ковид!
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60k
Опиум для народа 2 часа назад
Нет, я понимаю если надо диск прокатать. Или новые шины на диск забортировать (хотя и самому можно), но платить за то, чтобы поменять колёса...
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840
Hard.NET 2 часа назад
Копипаст.... в празд.... А по теме - у кого есть балонник, домкрат и компрессор - тот к зиме переобуется ))) (Я - уже переобулся)
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9k
Cornho 3 часа назад
Ну, пользоваться домкратом и гаечным ключом уж точно никто не запрещал. Ппц, ну и проблемы у людей!
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