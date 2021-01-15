"Есть 200!": питерский "Мост глупости" поймал свою юбилейную "газель"

Низкий путепровод в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, где Ленсоветовская дорога проходит под Софийской улицей, можно, пожалуй, назвать заколдованным местом: по нескольку штук за месяц "газели" снова и снова бьются в попытке пройти под этим мостом, несмотря на дорожный знак и предупреждающий об опасности баннер.

0 Источник: С этого момента здесь ведут и неутешительную статистику жертв "газельего моста":

В 2018-м: 26 автомобилей,

в 2019-м: 13 авто

в 2020-м: 23 авто

в 2021-м: 2 авто.

В июле 2020-го влететь под низкий мост умудрился целый МАЗ (на фото).

×

0 Источник: Морозным днем 15 января 2021 года жертв стало уже двести!

0 Источник: Вот этому "счастливцу", конечно, не позавидуешь...

0 Источник: На эти снимки просто смотреть больно...

Но вообще 200-го зазевавшегося на этом месте с некоторым злорадством ждали и гадали: случится юбилейное ДТП до Нового года или сразу за ним.

197-я жертва попалась 28 декабря А вот и видео происшествия с 197-м подоспело из группы "ДТП и ЧП С-Пб"

Все как обычно. pic.twitter.com/7QtKXLvdcP — Мост глупости (@FoolsBridge) December 28, 2020

198-я - уже на следующий день, 29 декабря 0 Источник:

А 199-я подоспела к Рождеству: 6 января 2021 года 0 Источник:

И вот число изувеченных машин достигло 200! 0 Источник: При этом в обозримом будущем "Мост глупости" на Софийской улице не будут реконструировать. В Комитете по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга пояснили, что на этом участке уже есть все условия, чтобы избежать ДТП.

Вот как выглядит подъезд к опасному участку 0 Источник: Перед мостом установлено: несколько предупреждающих знаков, информационные щиты, ограничители проезда, демонстрирующие допустимую высоту транспортного средства, а также лежачие полицейские. Сама балка, о которую бьются кузова, выкрашена в яркую полоску - однако число нелепых аварий на этом месте постепенно растет. Водители по-прежнему оставляют все эти предупреждения без внимания...