FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Жить в России 3947 постов • 716 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
"Есть 200!": питерский "Мост глупости" поймал свою юбилейную "газель"

"Есть 200!": питерский "Мост глупости" поймал свою юбилейную "газель" (12 фото)

Автор:
15 января 2021 21:21
Сообщество : Жить в России
Метки: водители   газель   дтп   знаки   мост глупости   не проедет   ограничения   петербург   
1836
12
Низкий путепровод в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, где Ленсоветовская дорога проходит под Софийской улицей, можно, пожалуй, назвать заколдованным местом: по нескольку штук за месяц "газели" снова и снова бьются в попытке пройти под этим мостом, несмотря на дорожный знак и предупреждающий об опасности баннер.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: водители   газель   дтп   знаки   мост глупости   не проедет   ограничения   петербург   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
46
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
46  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
26k
АнтонПолднев 2 часа назад
Вот что движет этими людьми? Знаки стоят. Даже банер повесили. Традиционный российский принцип "это не для меня, я точно проскачу".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 13)
0
василий зубарь 4 минуты назад
перед ограничителем нужен лежачий полицейский что бы не успели разогнаться и сломать его
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Dima 11 минут назад
Я как водитель фуры могу объяснить в чём причина, и что Газели как залетали, так и будут залетать под этот мост - большинство газелистов вообще клали на правила дорожного движения, на знаки, безопасность дорожного движения и других участников дорожного движения.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
hhwost 16 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
livaneth 18 минут назад
мост перестраивать накладно...но углубить дорогу то можно?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Tim_G Полчаса назад
китайцы бы уже или мост перестроили, или дорогу углубили, или и то и другое... но у нас "всё для людей"...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
RomaXz 38 минут назад
Натыкался недавно на похожий сайт о похожем мосте в Америке. Правда, высота там 3.5 ( после реконструкции - 3.75), но бьются тоже регулярно

http://11foot8.com/http://11foot8.com/

Ps: у самого на одном из маршрутов есть 13"11 мост, который совпадает с моей высотой. Три месяца его объезжал, пока мне не подсказали, что под ним все таки достаточно места для проезда
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Bhaal 39 минут назад
Все просто. Едут по навигатору, не думая.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Андрей Крылов 42 минуты назад
С дорогами в России налаживается. А дураков меньше не стало.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
408
Cергей 42 минуты назад
Получается что на знаки и не смотрят.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
635
Колючий 49 минут назад
Как-то на работе услышал хороший такой стук о металл, поворачиваю голову, а там джип торчит в шлагбауме на съезде на полигон. На вопрос водителю, как он так умудрился, получил ответ:" А я в навигатор смотрю")).
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
babuby 56 минут назад
Надо у этих водятлов права отбирать! Если они не в состоянии заметить все предупреждения, и оценить высоту капитального препятствия, то таких дебилов нельзя выпускать на дороги!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
499
VSh 56 минут назад
Объект пройден
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
net Час назад
Это удивительно на самом деле. Тут ведь даже знаков не надо. бетонная балка перед глазами, а у тебя еще кузов на пол метра вверх. что заставляет попытаться втиснуться? может ежедневная привычка вождения маленьких авто, и сидя в кабине человек просто задумался и ощущает, что он в мелкой тачке.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
3k
Urlauber Час назад
Уроды это те кто [мат]ь не додумались на пару метров выше сделать этот епучий мост и такие же мудаки это все утвердили..
водятлы конечно тоже молодцы, но наши Чинуши на высоте......
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
Павел Плеханов Urlauber Час назад
Там не планировалась дорога вообще. Но народ стал сокращать путь и "натоптал" тропинку. И по "многочисленным просьбам" натоптанную тропинку обустроили.
Так что не надо плевать в того, кто не виноват.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
168
Bender Rodriguez Urlauber 59 минут назад
Так говорили же неоднократно - вначале был только мост, дороги под ним не было. Когда пришла необходимость проложить дорогу под ним - выяснилось, что грунтовые воды очень близко к поверхности, вот и пришлось делать дорогу с минимальным просветом под мостом. Там и знаки предупреждающие стоят, и объезд для грузового транспорта стрелочками для особо одаренных указан - но, всегда найдётся чудак (уже двухсотый), считающий себя умнее остальных.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Vasiliy Pakazyava Час назад
Хороший мост, добротный
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34k
parallax Час назад
Наверное приз получит. Юбилейщик, как никак.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Yasen_Perec 2 часа назад
У проектировщиков, личные счёты с грузовиками.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
36k
Вепс Yasen_Perec Час назад
Дорогу проложили скорее всего после постройки моста.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Иван Алексеев Yasen_Perec 2 минуты назад
Там изначально дорога не планировалась. Сокращали объезд по грунту. По просьбам пошли на уступки и положили асфальт. Заглубить возможности нет. там река рядом и при заглублении дорогу затопит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
umorist 2 часа назад
Как на МАЗе то? Фото водителя в студию (если жив остался).
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
AlekseiTFS 2 часа назад
А вот те,кто всё это спроектировал и утвердил =ответственность понесли ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
net AlekseiTFS Час назад
да много таких мостов с ограничением по высоте. тут конечно совсем низковат, но это не исключение из правил.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
100k
БрОдЯгА 2 часа назад
Есть 200?
В 2018-м: 26 автомобилей, в 2019-м: 13 авто в 2020-м: 23 авто в 2021-м: 2 авто.

26+13+23+2=64 Занимательная арифметика
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
165k
Belka_16 Автор поста БрОдЯгА Час назад
В феврале 2018-го там "отмечали" 140-го застрявшего, а сколько их точно в какой год было - история умалчивает...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
100k
БрОдЯгА Belka_16 Час назад
аФтор указал сколько
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Mamin Sibiriak БрОдЯгА 56 минут назад
Мост построен осенью 2009 года. Автор указал, сколько водятлов влипло в конкретные годы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 4 комментария
Кассирша оставила работу и разбогатела на продаже своих интимных фото (6 фото) Кассирша оставила работу и разбогатела на продаже своих интимных фото (6 фото) Первая "газель" прошла под роковым мостом, но кузов ей там оторвало Первая "газель" прошла под роковым мостом, но кузов ей там оторвало Сразу два грузовика за один день поймал питерский «Мост глупости» Сразу два грузовика за один день поймал питерский «Мост глупости» Перед печально известным "мостом глупости" поставили новые знаки Перед печально известным "мостом глупости" поставили новые знаки Кругом зашифрованные послание и знаки... Много знаков Кругом зашифрованные послание и знаки... Много знаков В Москве обнаружили собственный "Мост глупости" В Москве обнаружили собственный "Мост глупости"
Belka_16

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

165370



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
20 последних фото: как выглядело то, чего мы уже никогда не увидим
8
170
20 последних фото: как выглядело то, чего мы уже никогда не увидим
Почему в розетках США 110 Вольт?
6
254
Почему в розетках США 110 Вольт?
﻿
Набирающие популярность в сообществах
NASA опубликовало уникальные снимки слияния галактик
0
8
NASA опубликовало уникальные снимки слияния галактик
Леонардо Ди Каприо присоединится к франшизе Marvel
0
22
Леонардо Ди Каприо присоединится к франшизе Marvel
Кассирша оставила работу и разбогатела на продаже своих интимных фото (6 фото)
Кассирша оставила работу и разбогатела на продаже своих интимных фото (6 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#факты#интересное#история#природа#сша#приколы#шоу бизнес#картинки#актеры
#фото#прикол#дтп#Россия#аварии#абсурд#маразм#авто аварии#комментарии#кража
#интересно#животные#подборка#Разное#автомобили#люди#кино#дизайн#автомир#Исторические факты

На что жалуетесь?

Вернуться