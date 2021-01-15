"Есть 200!": питерский "Мост глупости" поймал свою юбилейную "газель"

Низкий путепровод в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, где Ленсоветовская дорога проходит под Софийской улицей, можно, пожалуй, назвать заколдованным местом: по нескольку штук за месяц "газели" снова и снова бьются в попытке пройти под этим мостом, несмотря на дорожный знак и предупреждающий об опасности баннер.
С октября 2017 года знаменитый "Мост глупости" с надписью "Газель не проедет" ведет собственный твиттер-аккаунт @FoolsBridge: "Мост на Софийской улице. Красивый, ровный, невысокий. Пишу о себе и тех, кто подо мной застревает". Там же идет подсчет "жертв", влетающих на скорости в низкую балку.
С этого момента здесь ведут и неутешительную статистику жертв "газельего моста":
В 2018-м: 26 автомобилей,
в 2019-м: 13 авто
в 2020-м: 23 авто
в 2021-м: 2 авто.
В июле 2020-го влететь под низкий мост умудрился целый МАЗ (на фото).
В 2018-м: 26 автомобилей,
в 2019-м: 13 авто
в 2020-м: 23 авто
в 2021-м: 2 авто.
В июле 2020-го влететь под низкий мост умудрился целый МАЗ (на фото).
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На эти снимки просто смотреть больно...
Но вообще 200-го зазевавшегося на этом месте с некоторым злорадством ждали и гадали: случится юбилейное ДТП до Нового года или сразу за ним.
Но вообще 200-го зазевавшегося на этом месте с некоторым злорадством ждали и гадали: случится юбилейное ДТП до Нового года или сразу за ним.
197-я жертва попалась 28 декабря
А вот и видео происшествия с 197-м подоспело из группы "ДТП и ЧП С-Пб"— Мост глупости (@FoolsBridge) December 28, 2020
Все как обычно. pic.twitter.com/7QtKXLvdcP
И вот число изувеченных машин достигло 200!
При этом в обозримом будущем "Мост глупости" на Софийской улице не будут реконструировать. В Комитете по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга пояснили, что на этом участке уже есть все условия, чтобы избежать ДТП.
Вот как выглядит подъезд к опасному участку
Перед мостом установлено: несколько предупреждающих знаков, информационные щиты, ограничители проезда, демонстрирующие допустимую высоту транспортного средства, а также лежачие полицейские. Сама балка, о которую бьются кузова, выкрашена в яркую полоску - однако число нелепых аварий на этом месте постепенно растет. Водители по-прежнему оставляют все эти предупреждения без внимания...
Мост предлагает. Да кто его будет слушать... https://t.co/F2AIDAZ3Ix— Мост глупости (@FoolsBridge) January 15, 2021
Недолго счастье длилось: в 2018-м на "мосту глупости" вышли из строя новые ограничители
Ограничители высоты были сломаны всего лишь через месяц после установки, как сообщил депутат городского парламента Алексей Цивилев...
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Ps: у самого на одном из маршрутов есть 13"11 мост, который совпадает с моей высотой. Три месяца его объезжал, пока мне не подсказали, что под ним все таки достаточно места для проезда
водятлы конечно тоже молодцы, но наши Чинуши на высоте......
Так что не надо плевать в того, кто не виноват.
В 2018-м: 26 автомобилей, в 2019-м: 13 авто в 2020-м: 23 авто в 2021-м: 2 авто.
26+13+23+2=64 Занимательная арифметика