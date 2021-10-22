Обгон через сплошную по пешеходному переходу и поворот не глядя в зеркала

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Классическое дорожно-транспортное происшествие с обгоняющим и поворачивающим на Пушкинском тракте в Омске.
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