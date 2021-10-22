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Обгон через сплошную по пешеходному переходу и поворот не глядя в зеркала

Обгон через сплошную по пешеходному переходу и поворот не глядя в зеркала (1 фото + 1 видео)

Автор:
22 октября 2021 12:01
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   встречка   дтп   зеркала   обгон   
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Классическое дорожно-транспортное происшествие с обгоняющим и поворачивающим на Пушкинском тракте в Омске.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   встречка   дтп   зеркала   обгон   
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8  комментариев
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6k
Shade116 3 часа назад
Классика, что тут добавить, два дебила это сила
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27k
lem02 54 минуты назад
Обоюдка. Как не печально.
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2k
Sergius SPb Час назад
А нежно так ДТП устроил. Бережно.
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