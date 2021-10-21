Индонезийские кастомайзеры где-то нашли 21-ю «Волгу» и пилят ее потихоньку

На самом деле мы сначала даже усомнились в том, что это «Волга». Да, похоже, но мы же знаем, что в таком сильно модифицированном состоянии узнать оригинал не так просто, так что примерно с той же долей вероятности это мог быть какой-нибудь Ford середины 50-х.