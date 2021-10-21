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Индонезийские кастомайзеры где-то нашли 21-ю «Волгу» и пилят ее потихоньку

Индонезийские кастомайзеры где-то нашли 21-ю «Волгу» и пилят ее потихоньку (12 фото)

Автор:
21 октября 2021 10:04
Сообщество : Автомир
Метки: ГАЗ   авто   автомир   автомобили   
797
12
Автомобиль, который вы видите на фотографиях — это ГАЗ-21 «Волга», над которым поработал какой-то безумный кастомайзер, превративший его в рэтрод. Самое интересное, что проект был сделан в Индонезии, что делает его достаточно уникальным.
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Метки: ГАЗ   авто   автомир   автомобили   
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1k
rezus_44 2 часа назад
Франкенштейн ёпт
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16k
Пумба 12 минут назад
И шо? В чем прикол выкладывать недоделку? Такой кастом давно сделан и на ходу.
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1k
ПравдаРуб 49 минут назад
Большинство советских автомобилей копировались с иностранных.

Большинство советских автомобилей копировались с иностранных.
Большинство советских автомобилей копировались с иностранных.
Большинство советских автомобилей копировались с иностранных.
Большинство советских автомобилей копировались с иностранных.
Большинство советских автомобилей копировались с иностранных.
Большинство советских автомобилей копировались с иностранных.
Большинство советских автомобилей копировались с иностранных.
Большинство советских автомобилей копировались с иностранных.
Большинство советских автомобилей копировались с иностранных.
Большинство советских автомобилей копировались с иностранных.
Большинство советских автомобилей копировались с иностранных.
Большинство советских автомобилей копировались с иностранных.
Большинство советских автомобилей копировались с иностранных.
Большинство советских автомобилей копировались с иностранных.
Большинство советских автомобилей копировались с иностранных.
Большинство советских автомобилей копировались с иностранных.
Большинство советских автомобилей копировались с иностранных.
Большинство советских автомобилей копировались с иностранных.
Большинство советских автомобилей копировались с иностранных.
Большинство советских автомобилей копировались с иностранных.
Большинство советских автомобилей копировались с иностранных.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
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Лан не урчи

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