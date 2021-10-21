Индонезийские кастомайзеры где-то нашли 21-ю «Волгу» и пилят ее потихоньку

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Автомобиль, который вы видите на фотографиях — это ГАЗ-21 «Волга», над которым поработал какой-то безумный кастомайзер, превративший его в рэтрод. Самое интересное, что проект был сделан в Индонезии, что делает его достаточно уникальным.
Более того, если вы внимательнее посмотрите на фотографии, то обнаружите, что перед нами не просто ГАЗ-21, а редкий экспортный вариант с правым расположением рулевого колеса ГАЗ-21Н или ГАЗ-21П.
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На самом деле мы сначала даже усомнились в том, что это «Волга». Да, похоже, но мы же знаем, что в таком сильно модифицированном состоянии узнать оригинал не так просто, так что примерно с той же долей вероятности это мог быть какой-нибудь Ford середины 50-х.
Но если вы зайдёте в Instagram владельца и немного полистаете ленту, то сможете найти вот эту фотографию:
До того момент, как автомобилю сделали чоп крыши, привычные черты ГАЗ-21 «Волга» определялись без особых проблем. Но вот как автомобиль попал в столь экзотическую страну утверждать не возьмёмся. Возможно, его привезли из Великобритании, куда праворульные «Волги» поставлялись еще во времена СССР, а возможно какую-то небольшую партию автомобилей отправили непосредственно в Индонезию.
Судя по фотографии выше, автомобиль не дошёл до наших дней в комплектном состоянии, достаточном для полноценной реставрации. Вероятно, это была главная причина превращения «Волги» в рэтрод.
Судя по фотографии выше, автомобиль не дошёл до наших дней в комплектном состоянии, достаточном для полноценной реставрации. Вероятно, это была главная причина превращения «Волги» в рэтрод.
Как мы уже написали выше, кузову сделали процедуру чоппинга, т.е. экстремально занизили высоту крыши, одновременно увеличив наклон, поэтому заднее стекло практически превратилось в узкую полоску.
Кастомайзеры решили не превращать седан в купе и оставили все четыре двери. Правда центральная стойка кузова частично обрезана в верхней части. Возможно, это лишь временное решение.
Кастомайзеры решили не превращать седан в купе и оставили все четыре двери. Правда центральная стойка кузова частично обрезана в верхней части. Возможно, это лишь временное решение.
Автомобиль получил новый передний бампер, оригинальную решетку радиатора в американском стиле, переделанную заднюю часть с заваренными нишами под задние фонари и изменённые задние стойки крыши, взятые, скорее всего, от какого-то американского автомобиля.
Проект еще далёк от завершения. Предстоят работы по интерьеру и финальное усиление кузова. Но уже сейчас владелец ездит на нём на различные мероприятия.
Проект еще далёк от завершения. Предстоят работы по интерьеру и финальное усиление кузова. Но уже сейчас владелец ездит на нём на различные мероприятия.
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Метки: ГАЗ авто автомир автомобили
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