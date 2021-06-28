«Шишига» кабриолет и другие малоизвестные модификации 66-го

В 1973 году был создан уникальный и долгое время секретный КПП-66. Он представлял собой спецавтомобиль для действий в условиях радиационного, химического и бактериологического заражения. В основе машины лежало усиленное шасси ГАЗ-66-32 с двигателем ГАЗ-41 мощностью 140 л.с. Герметичный однообъемный кузов создан силами 21НИИИ Минобороны и 38-го Опытного завода г.Бронницы. Он имел многослойную обшивку из синтетических панелей и свинцовых матов. Салон оборудовался фильтро-вентиляционной установкой.



Предполагалось, что в условиях будущей войны, КПП-66 будет применяться как мобильный штаб, санитарный эвакуатор или разведчик. Испытания автомобиль проходил весь следующий год, но решения о его серийном производстве так не последовало.