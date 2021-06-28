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«Шишига» кабриолет и другие малоизвестные модификации 66-го

«Шишига» кабриолет и другие малоизвестные модификации 66-го (9 фото)

Автор:
28 июня 2021 11:01
Сообщество : Автомир
Метки: ГАЗ   ГАЗ-66   авто   автомир   автомобили   
594
9
Двухтонный полноприводный грузовик ГАЗ-66 всем хорошо известен. Этот вездеход был выпущен почти миллионным тиражом и встретить его можно было в любом уголке СССР. Впрочем, за рубежом 66-й был также хорошо известен. Естественно на базе такой удачной машины газовские конструкторы разработали множество модификаций. Правда большинство из них на конвейер так и не попали.
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Метки: ГАЗ   ГАЗ-66   авто   автомир   автомобили   
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Not Found! 57 минут назад
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rutt 23 минуты назад
Аппарат! Вездеход с большой буквы! Пустыня? Легко. Болота? Нет проблем. Горы? Втыкай первую. Лес? Прорвёмся. В ПВ Шишига не просто так очутилась.
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