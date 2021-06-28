«Шишига» кабриолет и другие малоизвестные модификации 66-го

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Двухтонный полноприводный грузовик ГАЗ-66 всем хорошо известен. Этот вездеход был выпущен почти миллионным тиражом и встретить его можно было в любом уголке СССР. Впрочем, за рубежом 66-й был также хорошо известен. Естественно на базе такой удачной машины газовские конструкторы разработали множество модификаций. Правда большинство из них на конвейер так и не попали.
ГАЗ-66Б
ГАЗ-66Б — это авиадесантная модификация ГАЗ-66. Автомобиль оснастили кабиной со складным тентованным верхом, разъемной рулевой колонкой, съемными окнами дверей и складной рамой ветрового стекла. Кроме того на 173 мм уменьшили по высоте бортовую платформу. В результате габаритная высота ГАЗ-66Б не превышала 1860 мм, что позволило машине вместе с десантной платформой, вписаться в грузовой отсек транспортника АН-12.
После проведенных испытания, ГАЗ-66Б полностью удовлетворил военных, и в 1966 году автомобиль приняли на вооружение. В том же году он сменил индекс на ГАЗ-66-03, так как завод перешел на полностью цифровую индексацию своих моделей, взамен цифро-буквенной.
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Как бы то ни было выпускался ГАЗ-66-03 совсем недолго. Уже в 1970-х по мере того как военнотранспортная авиация насыщалась самолетами ИЛ-76 с более просторным грузовым отсеком, нужда в авиадесантной «шишиге» отпала сама собой.
ГАЗ-66П
Полноприводный седельный тягач с индексом ГАЗ-66П и капотоной кабиной, газовцы создали еще в 1958 году. Автомобиль на базе ГАЗ-52 должен был прийти на смену ГАЗ-63П. Но по мере разработки перспективной модели с кабиной над двигателем, работы над капотным тягачом были прекращены.
Однако к теме вернулись уже через три года, создав в рамках семейства ГАЗ-66, седельный тягач с укороченной до 3100 мм колесной базой. К машине получившей уже знакомый индекс ГАЗ-66П, прилагался одноосный тягач. Эффективная грузоподъемность автопоезда составляла 4 тонны.
Однако к теме вернулись уже через три года, создав в рамках семейства ГАЗ-66, седельный тягач с укороченной до 3100 мм колесной базой. К машине получившей уже знакомый индекс ГАЗ-66П, прилагался одноосный тягач. Эффективная грузоподъемность автопоезда составляла 4 тонны.
ГАЗ-66К
В том же 1961 году, на базе ГАЗ-66П создали еще один седельный тягач ГАЗ-66К с активным полуприцепом. Привод ведущего моста полуприцепа был осуществлен с помощью многозвенной карданной передачи от коробки отбора мощности. Грузоподъемность ГАЗ-66К также не превышала 4 т.
Весь следующий год оба автомобиля проходили испытания. Но решение об их серийном производстве так и не приняли.
Весь следующий год оба автомобиля проходили испытания. Но решение об их серийном производстве так и не приняли.
КПП-66
В 1973 году был создан уникальный и долгое время секретный КПП-66. Он представлял собой спецавтомобиль для действий в условиях радиационного, химического и бактериологического заражения. В основе машины лежало усиленное шасси ГАЗ-66-32 с двигателем ГАЗ-41 мощностью 140 л.с. Герметичный однообъемный кузов создан силами 21НИИИ Минобороны и 38-го Опытного завода г.Бронницы. Он имел многослойную обшивку из синтетических панелей и свинцовых матов. Салон оборудовался фильтро-вентиляционной установкой.
Предполагалось, что в условиях будущей войны, КПП-66 будет применяться как мобильный штаб, санитарный эвакуатор или разведчик. Испытания автомобиль проходил весь следующий год, но решения о его серийном производстве так не последовало.
Предполагалось, что в условиях будущей войны, КПП-66 будет применяться как мобильный штаб, санитарный эвакуатор или разведчик. Испытания автомобиль проходил весь следующий год, но решения о его серийном производстве так не последовало.
ГАЗ-34
Еще один весьма интересный экспериментальный автомобиль ГАЗ-34 был создан в 1964 году. Автомобиль разрабатывался в инициативном порядке, как альтернатива ЗИЛ-157 и ЗИЛ-131. Горьковская машина получилась легче, а за счет кабины над двигателем еще и компактнее конкурентов.
По основным узлам и агрегатам трехосный ГАЗ-34 был широко унифицирован с ГАЗ-66. Из оригинальных компонентов значилась лишь удлиненная рама и грузовая платформа. Ввиду увеличившейся массы автомобиля, газовцы применили гидроусилитель тормозов и более мощный 140-сильный мотор ГАЗ-41. Кроме того специалисты усилили переднюю подвеску и установили более производительные амортизаторы.
По основным узлам и агрегатам трехосный ГАЗ-34 был широко унифицирован с ГАЗ-66. Из оригинальных компонентов значилась лишь удлиненная рама и грузовая платформа. Ввиду увеличившейся массы автомобиля, газовцы применили гидроусилитель тормозов и более мощный 140-сильный мотор ГАЗ-41. Кроме того специалисты усилили переднюю подвеску и установили более производительные амортизаторы.
На испытаниях ГАЗ-34 показал себя неплохо. Оборудованный системой регулирования давления в шинах и лебедкой, автомобиль на бездорожье чувствовал себя очень уверенно. Он мог перевозить до 3 тонн груза или 27 солдат. В целом грузовик военным понравился, но его преимущество перед уже выпускающимся ЗИЛ-131 было не подавляющим. В результате автомобиль конвейер так и не увидел.
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Метки: ГАЗ ГАЗ-66 авто автомир автомобили
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