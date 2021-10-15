Начинающая автомобилистка сбила девушку на пешеходном переходе в Симферополе

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На улице Генерала Васильева автомобилистка на Nissan Tiida сбила девушку, которая пребегала по нерегулируемому пешеходному переходу.
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Просто "начинающая автомобилистка" видимо посмотрела как два идиота (один на газели с прицепом, другой на тауреге) лихо проскочили пешеходный переход и решила тоже...
PS А таурег с московским номером... Странно, я думал в Москве уже все наученные что б так опрометчиво проскакивать пешеходные переходы... Газель ещё под вопросом, в вот таурег проехал когда девушка уже шла по пешеходному переходу, в Москве гайцы за это штраф выписывают.
Начинающей автомобилистке не повезло. Жаль.
"начинающая автомобилистка" едет в правом ряду. В левом ряду перед ней стоит машина с поворотником, ПЕРЕД ПЕШЕХОДНЫМ ПЕРЕХОДОМ и ограничивает обзор. Но она даже не думает тормозить и пролетает переход.