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Начинающая автомобилистка сбила девушку на пешеходном переходе в Симферополе

Начинающая автомобилистка сбила девушку на пешеходном переходе в Симферополе (1 фото + 1 видео)

Автор:
15 октября 2021 13:43
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   пешеходный переход   
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На улице Генерала Васильева автомобилистка на Nissan Tiida сбила девушку, которая пребегала по нерегулируемому пешеходному переходу.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   пешеходный переход   
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18  комментариев
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1k
Hallo FreeSpace 2 часа назад
ну тут пешиход тоже мог бы головой подумать ...
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22k
Михаил Сметанкин 5 минут назад
Меня больше удивил водитель Хундая спереди, который включил аварийку, и уехал через пешеходный переход по тротуару! В Симферополе, я смотрю, все ездят не очень ))
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1k
azuver 39 минут назад
Родилась в "рубашке"перебежчица,либо шоковое состояние,надеюсь,что сильных травм не получила. Нужно быть внимательным на пешеходном переходе,что водителю,что пешеходу.
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22k
Юрьевич Час назад
Обоих дурочек жалко. И та что перебегала неглядя дорогу и та что не притормозила перед пешеходным переходом, видя что другой водитель на белом Hyundai стоит и явно кого-то пропускает!
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11k
ЕвгенийДончак 2 часа назад
Меня одного смутили маневры на тротуаре и пешеходном переходе жёлтого бусика "Mercedes Benz" и "Хуюндай" с краснодарским номером?
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28k
Антон 2 часа назад
Они обе торопились, не глядя по сторонам. Обе и успели.
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1k
kiber 2 часа назад
В данном случае пешеходка на всё голову епанутая. Бежать и смотреть в телефон, ну простите.
Начинающей автомобилистке не повезло. Жаль.
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