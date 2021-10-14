На блогера-провокатора, устроившего прыжки на "Шкоде" в центре Петербурга, завели уголовное дело

Для поимки лихача подняли оперативников из центра "Э". Маменькин стритрейсер допрыгался. Ему грозит до 7 лет тюремного заключения.
Вчера по соцсетям разошелся ролик, на котором тонированная "Шкода Октавия" без номеров на огромной скорости эффектно подлетает вверх, используя в качестве трамплина мостик на Дворцовой набережной в самом центре Санкт-Петербурга. За такую наглость на лихача заочно завели уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК ("Хулиганство").
Вот это видео:
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Правоохранительным органам не составило труда найти нарушителя, поскольку "шкодовод" широко известный в узких кругах блогер, за которым из самого Красноярска тянется шлейф из десятка штрафов, аварий и арестов.
Задерживал 26-летнего Сергея Полева целый отряд оперативников из центра по борьбе с экстремизмом
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Полицейские выяснили, что Полев приехал в Петербург из Сибири на снятой с учета "Шкоде", используя архивные номера. При этом
глупый дерзкий гонщик был лишен прав на 6 лет еще в 2019 году. Парень явно сам напрашивался на тюремный срок. И скорее всего, он бы уже сидел, если бы не "сотрудничество" со следствием, которое вместо тюрьмы упекло его в армию.
Свою популярность доморощенный гонщик получил в 2019 году, когда опубликовал видео, на котором он дразнит полицейских, гоняя по Красноярску на скорости 180 км/ч.
За все его проделки платила мать, с ней же Сергей приходил на суды. Но теперь мамочки рядом нет, и расплачиваться за собственную глупость придётся самостоятельно. В суде следователи будут настаивать на аресте трюкача.
Сибирские гаишники наверняка благодарны своим коллегам из Питера:
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И придурок попал в армию.
Думаю тоже там сотрудничал...
Ибо армия обычно мозги на место ставит большинству.
Дадут тачку
Ага, щас...
Такой источник дохода питерские перекрыли на раз...