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На блогера-провокатора, устроившего прыжки на "Шкоде" в центре Петербурга, завели уголовное дело

На блогера-провокатора, устроившего прыжки на "Шкоде" в центре Петербурга, завели уголовное дело (2 фото + 3 видео)

Автор:
14 октября 2021 18:43
Сообщество : Автомир
Метки: видео   гибдд   задержание   лихач   санкт-петербург   шкода   
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Для поимки лихача подняли оперативников из центра "Э". Маменькин стритрейсер допрыгался. Ему грозит до 7 лет тюремного заключения.

Вчера по соцсетям разошелся ролик, на котором тонированная "Шкода Октавия" без номеров на огромной скорости эффектно подлетает вверх, используя в качестве трамплина мостик на Дворцовой набережной в самом центре Санкт-Петербурга. За такую наглость на лихача заочно завели уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК ("Хулиганство").

Правоохранительным органам не составило труда найти нарушителя, поскольку "шкодовод" широко известный в узких кругах блогер, за которым из самого Красноярска тянется шлейф из десятка штрафов, аварий и арестов.

Полицейские выяснили, что Полев приехал в Петербург из Сибири на снятой с учета "Шкоде", используя архивные номера. При этом глупый дерзкий гонщик был лишен прав на 6 лет еще в 2019 году. Парень явно сам напрашивался на тюремный срок. И скорее всего, он бы уже сидел, если бы не "сотрудничество" со следствием, которое вместо тюрьмы упекло его в армию.


Свою популярность доморощенный гонщик получил в 2019 году, когда опубликовал видео, на котором он дразнит полицейских, гоняя по Красноярску на скорости 180 км/ч.


За все его проделки платила мать, с ней же Сергей приходил на суды. Но теперь мамочки рядом нет, и расплачиваться за собственную глупость придётся самостоятельно. В суде следователи будут настаивать на аресте трюкача.

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Метки: видео   гибдд   задержание   лихач   санкт-петербург   шкода   
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Жорик Час назад
кисти ампутировать таким мудакам...по локти, что бы рулить было нечем...
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Енотохан Минуту назад
Теперь будет свой еб*учий блог из камеры транслировать) Отличная новость!
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13k
Андрей Ватрушкин 6 минут назад
Целого отряда не надо, хватило бы одного умеющего стрелять.
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271
Алексей 8 минут назад
Случайности в действиях этой твари нет. После первого залета не осознал. Значит будет топить, пока не выпилится. Дай бог, не заберет, и не покалечит непричастных.
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367
Вадим Курбатов 11 минут назад
Пора запрещать всякое блоггерство, тиктокерство и прочий дебилизм. Уж очень сильно это все провоцирует всякого рода дебилоидов на неадекватные действия, угрожающие здоровью обычных граждан. Одни дебилы исполняют и записывают, другие проводят дни напролет просматривая всю эту хрень.
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1k
Игорь 19 минут назад
Выпороть бы его. Вся "блож" сойдет.
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368
Дмитрий Заяц 24 минуты назад
Конченный дебил, явно опасный для общества.
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4k
Allmaster 43 минуты назад
Сотрудничая со следствием..... когда поймали этого ссыкуна, он сразу же начал на всех стучать и лизать... лишь бы избежать ответственности.
И придурок попал в армию.
Думаю тоже там сотрудничал...
Ибо армия обычно мозги на место ставит большинству.
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30k
Растрелли В.В. 48 минут назад
В америках его бы лет на 30 посадили без вопросов.
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11k
кира 50 минут назад
Либо сам разобьется, либо заберет с собой пару-тройку человек. На таких строгий ошейник надевать надо и на цепь.
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38k
Олег 55 минут назад
Один я разглядел на видео нескольких операторов блохера? Их тоже-бы посадить. Это хулиганство группой лиц по предварительному сговору. Там статья веселей!
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83k
grigori80 Час назад
так, вроде, 15 суток дали, не??
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3k
мемфрид Час назад
Лучше бы он по 14 часов в сутки все эти 7 лет мел дороги и при этом ещё миллионов 5 городу ущерба выплачивал. Вот тогда башка заработает. А тюремный срок сделает из этого сыкуна реального ублюдка. Выйдет и завалит кого-нибудь, просто от злости своей нереализованной. Наказание должно людей исправлять
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13k
butata Час назад
Жаль, когда он долетается, то может с собой невиновных людей забрать.
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1k
Moon24 Час назад
Пусть сидит , дороги чище будут
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1k
Владимир Час назад
На мой взгляд, тюремное заключение потеряло свою актуальность. Должны быть сроки каторжных работ. Причем сроки могут быть небольшими, но физически изматывающими до желания залезть в петлю.
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19k
Ego sum qui sum Час назад
залетел летун залетный
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388
konstantinkaz2016 Час назад
Уверенно водит малой, надо было на треке свои силы попробывать.
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1k
fraxinus Час назад
Сибирские гаишники наверняка благодарны своим коллегам из Питера

Ага, щас...

Такой источник дохода питерские перекрыли на раз...
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