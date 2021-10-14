На блогера-провокатора, устроившего прыжки на "Шкоде" в центре Петербурга, завели уголовное дело

Полицейские выяснили, что Полев приехал в Петербург из Сибири на снятой с учета "Шкоде", используя архивные номера. При этом глупый дерзкий гонщик был лишен прав на 6 лет еще в 2019 году. Парень явно сам напрашивался на тюремный срок. И скорее всего, он бы уже сидел, если бы не "сотрудничество" со следствием, которое вместо тюрьмы упекло его в армию.





Свою популярность доморощенный гонщик получил в 2019 году, когда опубликовал видео, на котором он дразнит полицейских, гоняя по Красноярску на скорости 180 км/ч.





За все его проделки платила мать, с ней же Сергей приходил на суды. Но теперь мамочки рядом нет, и расплачиваться за собственную глупость придётся самостоятельно. В суде следователи будут настаивать на аресте трюкача.