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Сенсационная находка: в Южной Калифорнии обнаружили 13 классических Porsche в карьере

Сенсационная находка: в Южной Калифорнии обнаружили 13 классических Porsche в карьере (7 фото)

Автор:
13 октября 2021 09:46
Сообщество : Автомир
Метки: Barn Find   Porsche   Porsche 928   авто   автомир   автомобили   коллекция автомобилей   
192
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После многих лет игнорирования коллекционерами Porsche 928, автомобиль, который пытался заменить 911, но не смог, теперь стал действительно желанной классикой. Но видимо об этом еще не знает хозяин этих 928-х, брошенных в Калифорнии.
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Метки: Barn Find   Porsche   Porsche 928   авто   автомир   автомобили   коллекция автомобилей   
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3  комментария
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578
Ольга Час назад
Ржавеют.... а могли бы ездить, кому-то на радость.
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Олег 19 минут назад
Я смотрю у пендосов есть такая развлекуха - купить машину и бросить её где-то на 30-40-50 лет
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