Сенсационная находка: в Южной Калифорнии обнаружили 13 классических Porsche в карьере

192
7
После многих лет игнорирования коллекционерами Porsche 928, автомобиль, который пытался заменить 911, но не смог, теперь стал действительно желанной классикой. Но видимо об этом еще не знает хозяин этих 928-х, брошенных в Калифорнии.
В общей сложности на пустыре стоят 13 Porsche 928. Среди них – как ранние 4,5-литровые модели 70-х годов выпуска, так и более поздние мощные Porsche 928 S4 начала 90-х с 5,0-литровыми 320-сильными V8.
Владелец земельного участка, на котором устроили кладбище Porsche, сообщил, что автомобили туда привез его друг и попросил оставить там на время. Но затем интерес к ретро-авто у него пропал. Машины продолжают ржаветь под открытым небом, но владелец по непонятной причине не спешит их продавать или перевозить в более подходящее для них место.
×
Купе Porsche 928 выпускали с 1977 по 1995 годы и всего произвели только 61 тыс. этих машин. Изначально модель планировали как замену культовому Porsche 911, но в итоге она стала более роскошной и комфортабельной альтернативой ему. Авто оснащали двигателями мощностью от 240 до 350 л. с.
Фото сделаны в карьере в округе Вентура (США). Сухой климат Южной Калифорнии и тот факт, что 928-е имели корпус из оцинкованной стали и алюминиевые панели, означает, что они не так сильно пострадали от коррозии.
Источник:
Ссылки по теме:
- Porsche1963 года, найденный в сарае, простоял 40 лет и все еще способен передвигаться самостоятельно
- Редкий Porsche 550 Spyder, который 35 лет прятали в контейнере
- Владелец продаст более 170 классических автомобилей, которые десятилетиями стояли покрытыми пылью в ангаре на севере Лондона
- Бразильские подростки залезли в старый особняк и нашли коллекцию ретро-автомобилей
- Самая сумасшедшая частная коллекция спорткаров Ferrari и Porsche
14
Понравилось14
Новости партнёров