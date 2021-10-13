Сенсационная находка: в Южной Калифорнии обнаружили 13 классических Porsche в карьере

Владелец земельного участка, на котором устроили кладбище Porsche, сообщил, что автомобили туда привез его друг и попросил оставить там на время. Но затем интерес к ретро-авто у него пропал. Машины продолжают ржаветь под открытым небом, но владелец по непонятной причине не спешит их продавать или перевозить в более подходящее для них место.