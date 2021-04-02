Редкий Porsche 550 Spyder, который 35 лет прятали в контейнере

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Недавно один из редких и ценных экземпляров Porsche 550 Spyder был обнаружен в контейнере, в котором он находился неподвижно последние 35 лет. Каким-то чудом экземпляр оказался в идеальном состоянии и теперь хранится в коллекции его нового владельца.
Буквально неделю назад в США сделали невероятную находку — в одном из домовладений в Южной Калифорнии совершенно случайно наткнулись на 66-летний Porsche 550 Spyder. Этот одна из самых редких моделей бренда, коих было выпущено всего 90 экземпляров. Уникальный спорткар нашел Роберт Грин — владелец фирмы Old Crow Speed Shop, специализирующейся на раритетных мотоциклах. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.
Изначально Боба Грина пригласили в Южную Калифорнию для оценки частной коллекции старинных байков, чей владелец недавно скончался. В ходе осмотра Грин наткнулся на грузовой контейнер, в котором хранилось настоящее чудо — ярко-красный Porsche 550 Spyder в безупречном состоянии. Сам Роберт охарактеризовал эту находку так: «Это будто одновременно найти единорога и снежного человека».
Оказалось, что редчайший спорткар почти полностью оригинален. И, что самое важное, под капотом у него родной 1,5-литровый двигатель с номером 0075. Этот агрегат развивал 135 лошадиных сил.
Историю этого 550 Spyder помог восстановить приятель Грина Блю Нельсон — большой ценитель раритетного транспорта. По номеру шасси (0069) он выяснил, что машина была выпущена в 1955 году. Покойный владелец «Спайдера» Лес Ганнерсон приобрел его в 1963 году на Гавайях за две тысячи долларов. Там машина принадлежала любительнице непрофессиональных гонок Лоретте Тернбулл.
Сразу после покупки Ганнерсон приступил к реставрации авто, строя на него большие планы. Работы были завершены лишь в 80-е. Однако к тому времени Лес увлекся мотоциклами, и Porsche ушел на второй план. А точнее, в контейнер, где он и простоял больше 35 лет.
К слову, сейчас у раритета уже есть новый владелец. Во сколько обошелся ему этот «Спайдер», к сожалению, умалчивается. Но, насколько можно судить по аукционным ценникам, стоимость Porsche 550 Spyder исчисляется миллионами долларов.
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