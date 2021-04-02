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Редкий Porsche 550 Spyder, который 35 лет прятали в контейнере

Редкий Porsche 550 Spyder, который 35 лет прятали в контейнере (6 фото + 1 видео)

Автор:
02 апреля 2021 13:31
Сообщество : Автомир
Метки: barn find   porsche   авто   автомир   автомобили   находка   олдтаймер   
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Недавно один из редких и ценных экземпляров Porsche 550 Spyder был обнаружен в контейнере, в котором он находился неподвижно последние 35 лет. Каким-то чудом экземпляр оказался в идеальном состоянии и теперь хранится в коллекции его нового владельца.

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Метки: barn find   porsche   авто   автомир   автомобили   находка   олдтаймер   
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kaboza 3 часа назад
ни пылинки, очередной звездеж, почему фоток нет в найденном состоянии...
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