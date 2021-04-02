Редкий Porsche 550 Spyder, который 35 лет прятали в контейнере

Сразу после покупки Ганнерсон приступил к реставрации авто, строя на него большие планы. Работы были завершены лишь в 80-е. Однако к тому времени Лес увлекся мотоциклами, и Porsche ушел на второй план. А точнее, в контейнер, где он и простоял больше 35 лет.