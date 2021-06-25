Porsche 356 не может быть столь же знаковым, как 911, но это не менее важная часть истории немецкой компании. В конце концов, это первая серийная модель Porsche. Хорошая новость заключается в том, что 356-й привлекает к себе то внимание, которого он заслуживает, и сегодня забытые экземпляры продают за большие деньги.

0 Источник: На онлайн-аукционе eBay прошли торги, в ходе которых продали Porsche 356B образца 1962 года. Последние 40 лет раритетный спорткар простоял без движения в местном сарае. В результате долгого простоя кузов автомобиля покрылся толстым слоем ржавчины. Несмотря на это, за 60-летний «Порше» покупатель заплатил 45 000 долларов (примерно 3,2 миллиона рублей по текущему курсу).

0 Источник: Porsche 356B является одной из самых поздних модификаций дебютной массовой модели марки. Первые автомобили сошли с конвейера в 1948 году. За годы производства инженеры собрали более 30 000 Porsche 356B. На протяжении следующих 17 лет купе было единственным серийным автомобилем компании. Следующей массовой моделью стал легендарный Porsche 911.

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0 Источник: Проданный спорткар сошел с конвейера в 1962 году. Однако последние 40 лет «Порше» по неизвестной причине провел в гараже. За четыре десятилетия ярко-синяя краска кузова полностью слезла. На ее месте осталось лишь грунтовое покрытие, которое за годы простоя покрылось массивными очагами коррозии. Кроме того, ржавчина появилась и на ходовой части купе. В таком же печальном виде находится и салон машины, в котором уцелело лишь пассажирское сиденье и дверные карты.

0 Источник: По словам продавца, долгие годы простоя не сказались на работоспособности двигателя. Раритетный Porsche все еще заводится и может самостоятельно передвигаться. В движение купе приводит 1,6-литровый четырёх­цилиндровый мотор мощностью 60 лошадиных сил. В паре с агрегатом работает четырехступенчатая «механика».



Теперь Porsche 356B ожидает глубокая реставрация.

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