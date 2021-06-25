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Porsche1963 года, найденный в сарае, простоял 40 лет и все еще способен передвигаться само­стоятельно

Porsche1963 года, найденный в сарае, простоял 40 лет и все еще способен передвигаться само­стоятельно (20 фото)

Автор:
25 июня 2021 13:45
Сообщество : Автомир
Метки: Porsche   barn find   авто   автомир   автомобили   найдено на ebay   
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Porsche 356 не может быть столь же знаковым, как 911, но это не менее важная часть истории немецкой компании. В конце концов, это первая серийная модель Porsche. Хорошая новость заключается в том, что 356-й привлекает к себе то внимание, которого он заслуживает, и сегодня забытые экземпляры продают за большие деньги.
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Метки: Porsche   barn find   авто   автомир   автомобили   найдено на ebay   
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