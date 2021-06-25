260
20
Porsche 356 не может быть столь же знаковым, как 911, но это не менее важная часть истории немецкой компании. В конце концов, это первая серийная модель Porsche. Хорошая новость заключается в том, что 356-й привлекает к себе то внимание, которого он заслуживает, и сегодня забытые экземпляры продают за большие деньги.
На онлайн-аукционе eBay прошли торги, в ходе которых продали Porsche 356B образца 1962 года. Последние 40 лет раритетный спорткар простоял без движения в местном сарае. В результате долгого простоя кузов автомобиля покрылся толстым слоем ржавчины. Несмотря на это, за 60-летний «Порше» покупатель заплатил 45 000 долларов (примерно 3,2 миллиона рублей по текущему курсу).
Porsche 356B является одной из самых поздних модификаций дебютной массовой модели марки. Первые автомобили сошли с конвейера в 1948 году. За годы производства инженеры собрали более 30 000 Porsche 356B. На протяжении следующих 17 лет купе было единственным серийным автомобилем компании. Следующей массовой моделью стал легендарный Porsche 911.
×
Проданный спорткар сошел с конвейера в 1962 году. Однако последние 40 лет «Порше» по неизвестной причине провел в гараже. За четыре десятилетия ярко-синяя краска кузова полностью слезла. На ее месте осталось лишь грунтовое покрытие, которое за годы простоя покрылось массивными очагами коррозии. Кроме того, ржавчина появилась и на ходовой части купе. В таком же печальном виде находится и салон машины, в котором уцелело лишь пассажирское сиденье и дверные карты.
По словам продавца, долгие годы простоя не сказались на работоспособности двигателя. Раритетный Porsche все еще заводится и может самостоятельно передвигаться. В движение купе приводит 1,6-литровый четырёхцилиндровый мотор мощностью 60 лошадиных сил. В паре с агрегатом работает четырехступенчатая «механика».
Теперь Porsche 356B ожидает глубокая реставрация.
Теперь Porsche 356B ожидает глубокая реставрация.
Источник:
Ссылки по теме:
- Porsche 1974 года, на котором участвовал в гонках Пабло Эскобар, обойдется вам в 2,2 миллиона долларов
- Редкий Porsche 550 Spyder, который 35 лет прятали в контейнере
- Найденный в сарае 59-летний Maserati продали за 225 тысяч долларов
- Редкий, но ржавый Porsche 911E Targa 1971 года продается за 40 000 долларов
- RUF BTR 1981 — это не бронетранспортер, а классический Porsche 911 Turbo
12
Понравилось12
Новости партнёров