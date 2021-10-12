Вчера вечером в славном городе Севастополь на улице Степаняна Nissan Teana на ровном месте протаранил 5 автомобилей, стоявших в пробке. Как выяснилось впоследствии, девушка-водитель находилась в таком состоянии, что препятствий на своем пути попросту не видела.

Но когда "звездолёт" столкнулся с реальностью, виновница аварии пришла в себя и несколько раз даже попыталась скрыться с места ДТП. Девушку удержали очевидцы и уже через несколько минут её накрыло окончательно. Она опустилась на колени и принялась кривляться, изображая то ли какой-то похабный танец, то ли транс шаманов.