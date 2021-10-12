Называть девушку макакой с гранатой было бы оскорблением для обезьян.
Вчера вечером в славном городе Севастополь на улице Степаняна Nissan Teana на ровном месте протаранил 5 автомобилей, стоявших в пробке. Как выяснилось впоследствии, девушка-водитель находилась в таком состоянии, что препятствий на своем пути попросту не видела.
Но когда "звездолёт" столкнулся с реальностью, виновница аварии пришла в себя и несколько раз даже попыталась скрыться с места ДТП. Девушку удержали очевидцы и уже через несколько минут её накрыло окончательно. Она опустилась на колени и принялась кривляться, изображая то ли какой-то похабный танец, то ли транс шаманов.
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На пассажирском сидении "Ниссана" находился относительно адекватный молодой человек, который заявил, что с девушкой-наркоманкой едва ли знаком и поспешил скрыться от камер и греха подальше.
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К сожалению, официальных комментариев от правоохранительных органов пока не поступало. Очевидно, сотрудники ДПС, не получив объяснений от виновницы аварии (хотя они упорно пытались до нее "достучаться" ), вызвали медиков, которые определили ее в наркологию, где ей самое место.
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Хорошо, что не сбила людей и нет пострадавших. Таких надо лишать пожизненно прав.