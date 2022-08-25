Экстремальная парковка: автомобилистка впечатала «Жигули» в стену магазина

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На улице Николаева в Смоленске женщина за рулём красного Hyundai перепутала педали и буквально впечатала припаркованные "Жигули" в магазин.
Момент столкновения
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Автомобилистка в ДТП не пострадала.
Последствия ДТП
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АНТИФИШКИ
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На радио смоленском
Средь мути новостной
Одну и ту же песню
Крутили день-деньской.
Убогая блевота
Про ладу-баклажан -
В пробке, на работе,
По пути в Ашан.
И вот у тёти Веры
При таких делах
Отказали нервы
И крыша потекла.
Теперь своём хундае
Пугая горожан,
Охотится на лады
Цвета "баклажан"