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Экстремальная парковка: автомобилистка впечатала «Жигули» в стену магазина

Экстремальная парковка: автомобилистка впечатала «Жигули» в стену магазина

Автор:
25 августа 2022 13:20
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   женщина за рулем   парковка   перепутала педали   
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На улице Николаева в Смоленске женщина за рулём красного Hyundai перепутала педали и буквально впечатала припаркованные "Жигули" в магазин.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   женщина за рулем   парковка   перепутала педали   
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11  комментариев
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151
Юрий Алматы 6 часов назад
Жалко семёрку, видно как хорошо хозяин следил за ней, не занижена, без тонировки, практически, как с завода, не считая дисков.
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580
Евгений Мазулин 4 часа назад
Опять баба и обе ноги на педалях. Ничего необычного.
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7k
au3 5 часов назад
Ну перепутала педали, но когда результат вопреки ожидаемому можно же не жать до дна?
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29k
АнтонПолднев 6 часов назад
Нах#й с пляжу я тут ляжу!
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1k
MrAnderson 6 часов назад
Блин а жига то ухоженная была =( Эхх
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4k
iovan2011 6 часов назад
Потому что во всех ГИБДД продаются права, во ВСЕХ!!!
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1k
SHAGREEN 6 часов назад
Хрена себе, из одного места парковочного сделала три. Есть женщины в русских селениях.
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−86
Thomsen 6 часов назад
Моя версия:

На радио смоленском
Средь мути новостной
Одну и ту же песню
Крутили день-деньской.

Убогая блевота
Про ладу-баклажан -
В пробке, на работе,
По пути в Ашан.

И вот у тёти Веры
При таких делах
Отказали нервы
И крыша потекла.

Теперь своём хундае
Пугая горожан,
Охотится на лады
Цвета "баклажан"
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8k
Борис Карабанов 6 часов назад
Есть такое понятие - "лошади понесли". По-моему, как раз, тот случай.
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