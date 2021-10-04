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Cоветский внедорожник УАЗ 1984 года выпуска выставили на торги в США

Cоветский внедорожник УАЗ 1984 года выпуска выставили на торги в США (22 фото + 1 видео)

Автор:
04 октября 2021 08:33
Сообщество : Аварии
Метки: авто   автомир   автомобили   найдено на ebay   уаз   
581
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На сайте BringATrailer появилось объявление о продаже советского внедорожника УАЗ-469 1984 года выпуска. Цена за машину уже превысила 4 тысячи долларов.

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Метки: авто   автомир   автомобили   найдено на ebay   уаз   
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6  комментариев
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28k
LEPA 8 минут назад
Американцы наверное х.у.е.ют от такого уровня брутальности,в одном отдельно взятом автомобиле.
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53k
Dominus 9 минут назад
На свалке его место .
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2k
Сергей 14 минут назад
Состояние,так себе.но приемлимо.но не цена.хотя ,транспортные расходы.
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193
Вжик 2 часа назад
300 000 руб.? Не дороговато?
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1k
fraxinus 2 часа назад
Редуктор? Неплохо, неплохо...
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1k
rudenkov 3 часа назад
А что, это такая редкость?
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