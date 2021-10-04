Cоветский внедорожник УАЗ 1984 года выпуска выставили на торги в США

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На сайте BringATrailer появилось объявление о продаже советского внедорожника УАЗ-469 1984 года выпуска. Цена за машину уже превысила 4 тысячи долларов.
Согласно описанию, прикрепленному к лоту, автомобиль был ввезен в Соединенные Штаты Америки в конце 2020 года. С тех пор внедорожник успел получить американские регистрационные знаки, но, как видно на фотографиях, рядом с ними висят (скорее всего для антуража) и российские транзитные номера. Сейчас машина находится в штате Иллинойс.
Автомобиль был собран почти 40 лет назад – в 1984 году. На опубликованных снимках машина выглядит весьма неплохо, правда в описании лота указан и ряд ее недостатков: на кузове имеются следы ржавчины, обивка некоторых сидений надорвана, а также имеются проблемы с запуском двигателя «на горячую».
Начальная ставка на покупку российского внедорожника составляла 1500 долларов, но на данный момент увеличилась почти в три раза – до 4 тысяч 150 долларов. Торги завершатся 5 октября.
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Метки: авто автомир автомобили найдено на ebay уаз
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