Cоветский внедорожник УАЗ 1984 года выпуска выставили на торги в США

Согласно описанию, прикрепленному к лоту, автомобиль был ввезен в Соединенные Штаты Америки в конце 2020 года. С тех пор внедорожник успел получить американские регистрационные знаки, но, как видно на фотографиях, рядом с ними висят (скорее всего для антуража) и российские транзитные номера. Сейчас машина находится в штате Иллинойс.