На Манхэттене конфискованы фургоны, используемые в качестве нелегальных ночлежек

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На этой неделе департамент шерифа Нью-Йорка отбуксировал с улиц Манхэттена семь переоборудованных микроавтобусов, которые использовались в качестве ночлежек и рекламировались на популярной платформе Airbnb.
Припаркованные на «вечной стоянке» фургоны рекламировались на сервисе аренды жилья как место для ночёвки до трёх человек — своего рода «городской глэмпинг». В автомобилях действительно можно было только переночевать: они не были оборудованы ни санузлами, ни прочими бытовыми удобствами. Ночёвка в такой «гостинице» стоила 97 долларов (около 7 тысяч рублей), при этом арендаторам рекомендовали пользоваться туалетами в ближайших кафе. Переночевать в автомобиле было значительно дешевле, чем в отеле этого района.
Утверждается, что полицейские узнали о такой практике, когда на YouTube появился видеоотчёт об одной из подобных ночёвок. Блогер отмечал, что в целом переночевал удобно, однако жаловался на неприятный запах в салоне фургона и заявлял, что более не будет пользоваться такими услугами.
«Это слишком хорошо, чтобы быть правдой», — заявил автор отчёта.
«Это слишком хорошо, чтобы быть правдой», — заявил автор отчёта.
Всего с улиц Манхэттена ликвидировали семь минивэнов. Официально полиция объяснила их перемещение на штрафстоянки проблемами с регистрацией: у некоторых автомобилей она просто закончилась, у других выявили недостатки в оформлении. Однако в полиции заявили, что подозревают владельцев машин в «мошеннических действиях».
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