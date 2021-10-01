На Манхэттене конфискованы фургоны, используемые в качестве нелегальных ночлежек

Припаркованные на «вечной стоянке» фургоны рекламиро­вались на сервисе аренды жилья как место для ночёвки до трёх человек — своего рода «городской глэмпинг». В автомобилях действительно можно было только переночевать: они не были оборудованы ни санузлами, ни прочими бытовыми удобствами. Ночёвка в такой «гостинице» стоила 97 долларов (около 7 тысяч рублей), при этом арендаторам рекомендовали пользоваться туалетами в ближайших кафе. Переночевать в автомобиле было значительно дешевле, чем в отеле этого района.