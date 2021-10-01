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Сообщество Жизнь в США 747 постов • 232 подписчика подписаться
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На Манхэттене конфискованы фургоны, используемые в качестве нелегальных ночлежек

На Манхэттене конфискованы фургоны, используемые в качестве нелегальных ночлежек (4 фото + 1 видео)

Автор:
01 октября 2021 14:00
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Манхэттен   Нью-Йорк   авто   автомир   автомобили   мотель   отель   фургон   
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На этой неделе департамент шерифа Нью-Йорка отбуксировал с улиц Манхэттена семь переоборудованных микроавтобусов, которые использовались в качестве ночлежек и рекламировались на популярной платформе Airbnb.

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Метки: Манхэттен   Нью-Йорк   авто   автомир   автомобили   мотель   отель   фургон   
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2  комментария
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387
Ольга 52 минуты назад
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