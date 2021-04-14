Самодельный восьмиколесный растянутый автобус Volkswagen

Судя по приложенным к объявлению фотографиям, когда-то автобус, собранный сразу из трёх машин, имел пять осей — две в передней части и три на корме, причём обе передних были поворотными. Через какое-то время машину перестроили, лишив большей части капота и одной из передних осей. А в данный момент у автобуса отсутствуют задние колёса — таким образом, из десяти до наших дней дожило только шесть.