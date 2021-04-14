Самодельный восьмиколесный растянутый автобус Volkswagen

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Помимо скучных автомобилей, на протяжении многих лет мы видели немалую долю странных самоделок на торговой площадке eBay. На этот раз хочу показать вам растянутый автобус Volkswagen. Помимо восьми колес автобус представляет собой мешанину разных транспортных средств.
Автор объявления утверждает, что необычное транспортное средство было построено в единственном экземпляре в начале 80-х годов. Его создателем он называет тюнера из Айовы, известного под именем «папа Смурф», и, по данным нынешнего владельца, в те годы его творение пользовалось известностью на тематических выставках.
Судя по приложенным к объявлению фотографиям, когда-то автобус, собранный сразу из трёх машин, имел пять осей — две в передней части и три на корме, причём обе передних были поворотными. Через какое-то время машину перестроили, лишив большей части капота и одной из передних осей. А в данный момент у автобуса отсутствуют задние колёса — таким образом, из десяти до наших дней дожило только шесть.
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В объявлении говорится, что машина пусть и редкая, но нуждается в полной реставрации, на что у владельца сейчас нет ни времени, ни средств. Единственное достоинство автобуса, помимо редкости — это ещё заводящийся двигатель. Его роль играет V8 от фургона Ford объёмом 351 кубический дюйм (5,75 литра). Мощность мотора не указывается.
Остов экзотического автобуса его владелец оценил в полторы тысячи долларов (чуть более 115 тысяч рублей).
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