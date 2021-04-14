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Самодельный восьмиколесный растянутый автобус Volkswagen

Самодельный восьмиколесный растянутый автобус Volkswagen (6 фото)

Автор:
14 апреля 2021 13:05
Сообщество : Автомир
Метки: volkswagen   авто   автомир   автомобили   кастомайзинг   найдено на ebay   фургон   
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Помимо скучных автомобилей, на протяжении многих лет мы видели немалую долю странных самоделок на торговой площадке eBay. На этот раз хочу показать вам растянутый автобус Volkswagen. Помимо восьми колес автобус представляет собой мешанину разных транспортных средств.
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Метки: volkswagen   авто   автомир   автомобили   кастомайзинг   найдено на ebay   фургон   
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1  комментарий
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369
crush Час назад
вопрос один: зачем???
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