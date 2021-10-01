Вот почему не стоит стоять на мостах: водитель въехал в остановившийся автомобиль

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На Кузнечевском мосту в Архангельске водитель "Рено" перестроился в правую полосу и столкнулся со сломавшейся "Тойотой", зацепив ее владельца.
Авторский пост
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