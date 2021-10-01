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Вот почему не стоит стоять на мостах: водитель въехал в остановившийся автомобиль

Вот почему не стоит стоять на мостах: водитель въехал в остановившийся автомобиль (1 фото + 1 видео)

Автор:
01 октября 2021 11:27
Сообщество : Аварии
Метки: Renault   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   шашечник   
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На Кузнечевском мосту в Архангельске водитель "Рено" перестроился в правую полосу и столкнулся со сломавшейся "Тойотой", зацепив ее владельца.

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Метки: Renault   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   шашечник   
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12  комментариев
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688
Frantic 2 часа назад
А может не надо на жопе висеть у других машин и резко перестраиваться. Честным людям уже сломаться нельзя
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9k
Rihovich 6 минут назад
"Вот почему не стоит стоять на мостах" - а при чём тут мост? Так можно смело говорить "Вот почему нельзя стоять нигде, где наскипидаренный жопонюх может не глядя резко перестроиться прям в зад".
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18k
KOSTELLO 8 минут назад
Шашечник обыкновенный
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7k
Billi_Bons 18 минут назад
Рено - жопонюх классический.
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1k
manul74 18 минут назад
шах и мат
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28k
Игорь 47 минут назад
Сомневаюсь, что у сломавшегося сломался именно стояночный тормоз. Мало того что встал на мосту, не выставил нормально знаков аварийной остановки, так и на ручник ещё не поставил.
Небось думал что во всём городе он один идиот только проживает...
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18k
sanchesS80 Час назад
Интересно - машину то догнали? Смотрю она покатилась, но никто особо не побежал.
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1k
Провокатор Час назад
А вот выставил бы знак аварийной остановки за 15-ть метров, как того требуют правила и не было б головняка.
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2k
Gelosum 2 часа назад
тут мост не причем...
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13k
alexis 2 часа назад
Шамаич поиздержался?
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