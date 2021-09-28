Восьмидверный «Паккард» с открытым верхом уцелел до наших дней

Самое интересное, что эта машина сохранилась до наших дней. Она простояла несколько десятилетий в ангаре, после чего была выставлена на аукцион, и перешла к новому владельцу. В 2016 году начался долгий процесс реставрации, насколько я знаю, он до сих пор не окончен, но проект не заброшен. Просто, даже ремонт раритетной машины может растянуться на годы, что уж говорить о полной реставрации совершенно уникального кузова.