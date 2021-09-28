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Восьмидверный «Паккард» с открытым верхом уцелел до наших дней

Восьмидверный «Паккард» с открытым верхом уцелел до наших дней (9 фото + 1 видео)

Автор:
28 сентября 2021 08:56
Сообщество : Автомир
Метки: Packard   авто   автомир   автомобили   олдтаймер   ретро авто   
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Растягивать штатные кузова для удлинения автомобилей всегда было популярно как у профессионалов из кузовных ателье, так и среди обычных гаражных умельцев, но сегодня речь пойдет об очень необычной машине, появившейся в 1941 году.

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Метки: Packard   авто   автомир   автомобили   олдтаймер   ретро авто   
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