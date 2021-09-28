Восьмидверный «Паккард» с открытым верхом уцелел до наших дней

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Растягивать штатные кузова для удлинения автомобилей всегда было популярно как у профессионалов из кузовных ателье, так и среди обычных гаражных умельцев, но сегодня речь пойдет об очень необычной машине, появившейся в 1941 году.
Это Packard 90, известный так же как «Супер Восемь», но как видите, он слегка длинноват. «Всего лишь» на 670 миллиметров, это 22 фута по заокеанским меркам. А еще у него несколько дополнительных дверей.
Сперва хотел сказать – лишних дверей, но тут же вспомнил, каких трудов стоило пробраться в типичную маршрутку начала девяностых, в основном, поначалу у нас были «Рафики». Так что двери у Паккарда именно дополнительные, они обеспечивали свободную посадку на все четыре ряда сидений.
Конечно же это не заводская версия. Максимальная длина заводских кузовов была 7.6 метра, всё что было больше не помещалось в покрасочную камеру. Для сборочной линии такая длина тоже была предельной.
Поэтому переделкой кузовов по спецзаказам занималась компания Henney, их излюбленным шасси был Packard. На его основе делали различные нестандартные лимузины и седаны, машины скорой помощи и для ритуальных служб, по редким заказам делали даже пикапы.
12-местный Паккард, тот что вы видите на фото, изначально делался для трансфера пассажиров к самолёту в аэропорту, но проработал он там совсем чуть-чуть. В конце 1941 года машину выкупило туристическое агентство Smokey Mountain Tours и использовало её до конца шестидесятых.
Для туристических прогулок по горам этот восьмидверный Паккард подходил идеально. Рядный нижнеклапанный восьмицилиндровый мотор (356 cid) отличался неторопливостью, но большой тяговитостью на низах. Коробка передач трёхступенчатая, механическая, с длинными диапазонами. Всё это хорошо подходило для затяжных поездок по горным дорогам.
Открытый верх позволял наслаждаться шикарными горными видами прямо на ходу, а уж если туристам надо было выйти, например на смотровой площадке, то к их услугам было целых восемь дверей, по две на каждый ряд сидений.
Самое интересное, что эта машина сохранилась до наших дней. Она простояла несколько десятилетий в ангаре, после чего была выставлена на аукцион, и перешла к новому владельцу. В 2016 году начался долгий процесс реставрации, насколько я знаю, он до сих пор не окончен, но проект не заброшен. Просто, даже ремонт раритетной машины может растянуться на годы, что уж говорить о полной реставрации совершенно уникального кузова.
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Метки: Packard авто автомир автомобили олдтаймер ретро авто
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