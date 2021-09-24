Водитель «Приоры» подлез под фуру и поплатился за это

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Непонятно, на что рассчитывал водитель «Приоры». Очевидно, что водитель фуры выбрал траекторию побольше для совершения своего манёвра.
г.Тамбов
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