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Водитель «Приоры» подлез под фуру и поплатился за это

Водитель «Приоры» подлез под фуру и поплатился за это (1 фото + 1 видео)

Автор:
24 сентября 2021 12:13
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   лада   приора   фура   
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Непонятно, на что рассчитывал водитель «Приоры». Очевидно, что водитель фуры выбрал траекторию побольше для совершения своего манёвра.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   лада   приора   фура   
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3  комментария
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−19
Александр Внучкин 22 минуты назад
Здесь фура виновата, поворотник не включил
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834
Ян 24 минуты назад
Потерпевший похоже из тех водил, что - я же по правилам еду.
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28k
Игорь 38 минут назад
Во, я даже подходящий ролик запилил! :-)
Ссылка youtu.be
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