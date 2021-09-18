Автоинспектор на ходу запрыгнул на мотоцикл пьяного лихача

И, возможно, спас ему жизнь.
Нетрезвый
хруст мотоциклист проскочил на красный и решил поиграть с сотрудниками ДПС в догонялки на трассе М 53 Ангарск-Иркутск. Развлечение продлилось недолго - владелец байка Honda CBR 400 не оценил решимости и упорства автоинспекторов, и никак не ожидал, что полицейский способен задержать его на ходу.
На одном из перекрестков, когда лихач притормозил для поворота, сотрудник ДПС выскочил из служебной машины и, рискуя здоровьем, запрыгнул на мотоцикл и крепко обхватил латентного самоубийцу, лишив того возможности управлять транспортным средством.
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Как выяснилось, 24-летний любитель смертельной комбинации из алкоголя и гонок на мотоцикле уже был лишен прав за нетрезвую езду. И на этот раз от медосвидетельствования он отказался. Пока мотоциклисту предстоит заплатить штрафы за отказ от прохождения освидетельствования и проезд на запрещающий свет светофора. Но в ГИБДД планируют завести на лихача уголовное дело по ст. 261.1 УК (Повторное управление транспортом в состоянии опьянения). И надо отметить, что уголовное наказание в его же интересах - дольше проживет.
И еще одно видео со счастливым концом и опасным трюком на мотоцикле. В Сети шутят, что этот американец пересмотрел остросюжетных боевиков. И как не странно, это спасло ему жизнь.
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