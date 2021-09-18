Автоинспектор на ходу запрыгнул на мотоцикл пьяного лихача

Нетрезвый хруст мотоциклист проскочил на красный и решил поиграть с сотрудниками ДПС в догонялки на трассе М 53 Ангарск-Иркутск. Развлечение продлилось недолго - владелец байка Honda CBR 400 не оценил решимости и упорства автоинспекторов, и никак не ожидал, что полицейский способен задержать его на ходу.

На одном из перекрестков, когда лихач притормозил для поворота, сотрудник ДПС выскочил из служебной машины и, рискуя здоровьем, запрыгнул на мотоцикл и крепко обхватил латентного самоубийцу, лишив того возможности управлять транспортным средством.