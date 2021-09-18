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Автоинспектор на ходу запрыгнул на мотоцикл пьяного лихача

Автоинспектор на ходу запрыгнул на мотоцикл пьяного лихача (1 фото + 2 видео)

Автор:
18 сентября 2021 16:48
Сообщество : Автомир
Метки: Ангарск   Погоня   видео   дпс   задержание   мотоциклист   
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И, возможно, спас ему жизнь.

Нетрезвый хруст мотоциклист проскочил на красный и решил поиграть с сотрудниками ДПС в догонялки на трассе М 53 Ангарск-Иркутск. Развлечение продлилось недолго - владелец байка Honda CBR 400 не оценил решимости и упорства автоинспекторов, и никак не ожидал, что полицейский способен задержать его на ходу.


На одном из перекрестков, когда лихач притормозил для поворота, сотрудник ДПС выскочил из служебной машины и, рискуя здоровьем, запрыгнул на мотоцикл и крепко обхватил латентного самоубийцу, лишив того возможности управлять транспортным средством.

Как выяснилось, 24-летний любитель смертельной комбинации из алкоголя и гонок на мотоцикле уже был лишен прав за нетрезвую езду. И на этот раз от медосвидетельствования он отказался. Пока мотоциклисту предстоит заплатить штрафы за отказ от прохождения освидетельствования и проезд на запрещающий свет светофора. Но в ГИБДД планируют завести на лихача уголовное дело по ст. 261.1 УК (Повторное управление транспортом в состоянии опьянения). И надо отметить, что уголовное наказание в его же интересах - дольше проживет.



И еще одно видео со счастливым концом и опасным трюком на мотоцикле. В Сети шутят, что этот американец пересмотрел остросюжетных боевиков. И как не странно, это спасло ему жизнь.

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Метки: Ангарск   Погоня   видео   дпс   задержание   мотоциклист   
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8  комментариев
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1k
Алксандр Шевченко 2 часа назад
Выпил, иди байки. И сам целей будешь и людям проблем не принесёшь.
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37k
Олег 17 минут назад
пулей нужно было останавливать. Из-за этого обмудка мог пострадать инспектор
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233
Сигизмунд Лазаревич 19 минут назад
идиот
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28k
Fat Lynx Полчаса назад
Пипец обезьяна! Ему самое место в клетке.
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222
Vadim Balabanov 51 минуту назад
Не понимаю рос.действительноти. Для чего надо было прыгать? Почему просто не шмальнули на перекрестке по колесам?
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