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22 августа, в Московской области в районе рабочего поселка Шаховская мотоциклист выехал на встречную полосу, где врезался в фуру. Водитель мотоцикла и его жена погибли на месте ДТП.
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Погибли 42-летний байкер и его 36-летняя супруга
Погибшие были супружеской парой байкеров из Калуги.
«Глава семейства с 15 лет увлекался мотоциклами и пристрастил к своему увлечению жену. Они участвовали во всех тематических фестивалях, не пропускали ни открытия, ни закрытия сезонов. У них остались дети», – говорится в сообщении.
«Глава семейства с 15 лет увлекался мотоциклами и пристрастил к своему увлечению жену. Они участвовали во всех тематических фестивалях, не пропускали ни открытия, ни закрытия сезонов. У них остались дети», – говорится в сообщении.
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Долго протянул... 27 лет...
Нарушил сразу несколько пунктов ПДД, обгон после знака "обгон запрещён" и явно в 2-2.5 раза превысил скорость
В поворот видимо не вписался... и феерично самоликвидировался. Жалко что жену с собой прихватил и очень жалко детей...
Добра всем и будьте осторожнее! Ни к чему лишний риск на дороге, как бы вам ни казалось что вождение у вас в крови!
Если говорить о том, как навыки экстремального вождения спасают Вас от летуна в лоб, есть простой пример: умея управлять автомобилем вы можете сместиться на свою обочину и спокойно разъехаться с летуном, не уйти в занос на встречу под фуру и продолжить движение. Так же эти навыки помогают зимой на скользкой дороге совершать обгоны, в том числе через центральный намёт. Ну и в целом эти навыки позволяют лучше понимать возможности автомобиля и прогнозировать ситуацию.
Трек? Да! Грибы, охота, рыбалка, сенокос в сельской местности, по просёлкам? Да! Город и трасса? Нет!
По молодости покувыркался, ещё на Яве, как бабка отшептала летать. Что на моте, что на авто. Жизнь, она учит. Жаль не всех.
Искренне жаль водителя грузовика - человек получил проблем на ровном месте.
P.S.: Надеюсь, что регу машину не сильно покоцало.