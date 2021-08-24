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Авария дня. Супруги-байкеры разбились в Подмосковье

Авария дня. Супруги-байкеры разбились в Подмосковье (3 фото + 2 видео)

Автор:
24 августа 2021 10:21
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   мотоциклист   смертельное дтп   
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22 августа, в Московской области в районе рабочего поселка Шаховская мотоциклист выехал на встречную полосу, где врезался в фуру. Водитель мотоцикла и его жена погибли на месте ДТП.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   мотоциклист   смертельное дтп   
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44  комментария
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796
Злодей 3 часа назад
Сказать,что они длббы это практически похвалить. Сами решили выпилиться, туда им и дорога. Детей жалко,надеюсь бабушки с дедушками у них адекватные.
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6
Vadim Unnamed Полчаса назад
Я как бывший мотобрат скажу сразу, на видео 10-11 сек. словил срыв колес ("поскользнулся") и все, чуть шатнуло, мот ушел из траектории поворота и пошел прямо на фуру. Скорее всего на масло или песок попал.
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22k
Юрьевич Полчаса назад
"Глава семейства с 15 лет увлекался мотоциклами"
Долго протянул... 27 лет...

Нарушил сразу несколько пунктов ПДД, обгон после знака "обгон запрещён" и явно в 2-2.5 раза превысил скорость
В поворот видимо не вписался... и феерично самоликвидировался. Жалко что жену с собой прихватил и очень жалко детей...
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17k
sanchesS80 41 минуту назад
Да уж. Дома двое детей, а они так гоняют.
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2k
ddp 43 минуты назад
Ничего не понимаю. В статье информация что он с 15 лет увлекается мотоциклами. Что помешало совершить поворот в своей полосе? Я промолчу про пересечение сплошной, но умение входить в поворот это одно из ключевых умений мотоциклиста. Выезжая на трассу мотоциклист должен уметь поворачивать с наклоном до подножек, а при необходимости и глубже. Должен уметь заранее адекватно оценивать полотно и угол поворота. К сожалению большинство мотоциклистов (да и автомобилистов) умеют только разгоняться и иногда тормозить. И "опыт 20 лет за рулём" далеко не всегда означает умение ездить.
Добра всем и будьте осторожнее! Ни к чему лишний риск на дороге, как бы вам ни казалось что вождение у вас в крови!
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113
cdzpm 44 минуты назад
Байкеры.... Байкеры так не ездят! Это обычные долб..бы!
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871
Ярик Час назад
Идиоты [мат] учие, слов нет. При наличии, как минимум, двух детей так гонять. Их не жалко, а вот что теперь деткам делать? Бабушки-дедушки, если есть, не вечные.
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15k
Alex ASK Час назад
Фуравода жалко. Проблем привезли два жмура.

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71
gaz10 Час назад
Ну как бы ничего удивительного.
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21k
Inter 2 часа назад
черный квадрат,видео нет
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9k
Antique computer 2 часа назад
Байкер - это диагноз.
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660
And Kkk 2 часа назад
Я не пойму, Калужане все такие бесстрашные? Сколько туда езжу в деревню, охреневаю от их стиля вождения. Куда-то вечно торопятся, не взирая на сплошные линии и знаки.
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1k
Tony 2 часа назад
"обгон перед слепым поворотом, через сплошную и пешеходный переход... действительно, что же может пойти не так то?" - последние мысли этого мотоциклиста...
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3k
Max Lu 2 часа назад
жесть... ладно для обгона газу дал, но уже даже во время обгона мог сбросить и ехать нормально
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5k
Sanar 2 часа назад
Всё те же на манеже, ни дня без жмуров мотоциклистов.
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1k
ah3007 2 часа назад
Самоубилися. Хорошо, что никого с собой не прихватили.
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5k
Борис Карабанов 3 часа назад
Использовать мотоцикл при современных условиях дорожного движения на трассах или в городах - самоубийство.
Трек? Да! Грибы, охота, рыбалка, сенокос в сельской местности, по просёлкам? Да! Город и трасса? Нет!
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10k
ЕвгенийДончак 3 часа назад
Предсказуемый результат учитывая увиденную в ролике манеру "езды".


Искренне жаль водителя грузовика - человек получил проблем на ровном месте.

P.S.: Надеюсь, что регу машину не сильно покоцало.
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9k
harlamov 3 часа назад
Я только не понял на фига он на встречку выехал. Обгон завершил, дорога свободная... Не вписался в поворот?
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