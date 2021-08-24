Погибшие были супружеской парой байкеров из Калуги.



«Глава семейства с 15 лет увлекался мотоциклами и пристрастил к своему увлечению жену. Они участвовали во всех тематических фестивалях, не пропускали ни открытия, ни закрытия сезонов. У них остались дети», – говорится в сообщении.

2021-08-24T10:21:26+03:00