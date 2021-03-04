История 40-летнего Opel Rekord с небольшим пробегом из Белоруссии

Хотел оставить себе, но…



— Меня посещали такие мысли — оставлю себе это сокровище. Дети растут, им достанется. Но тогда надо думать, где этот автомобиль хранить. Нужен отапливаемый сухой гараж, которого у меня нет. На улице такую машину не оставишь.



Руслан признается, что продать такую машину сложно. В Беларуси мало людей, которые реально смогут понять ценность этого экземпляра и то, что через 10−15 лет у этого Opel Rekord будет совсем другая стоимость.



— Еще когда я ее только купил, один знакомый заинтересовался. Он собирает старые машины, у него есть «Волга», «Москвич». И вот он увидел мой Opel Rekord, и у него глаза загорелись. Я спрашиваю — сколько дашь? Он отвечает — ну 800 долларов. Ясно. У меня даже слов не было, — смеется Руслан.



Владелец говорит, что за бесценок машину отдавать не будет. Но при этом если увидит у покупателя блеск в глазах, готовность следить за машиной и содержать ее, то готов поторговаться. Сейчас автомобиль продается за 5555 долларов. Но это цена не окончательная, а скорее, ориентировочная.



— У меня уже были покупатели, которым я отказал. По разговору понял, что машина просто умрет у них через какое-то время. Так что с продажей я точно не тороплюсь. Сейчас машина стоит в шоу-руме дилера Opel. Ребята сделали ей детейлинг, навели блеск. Им хорошо — люди приходят, радуются. И мне удобно — машина стоит в теплом и чистом шоу-руме. Пусть ждет того, кто будет ее ценить по-настоящему и вдохнет в нее новую жизнь.