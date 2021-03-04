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История 40-летнего Opel Rekord с небольшим пробегом из Белоруссии

История 40-летнего Opel Rekord с небольшим пробегом из Белоруссии (25 фото)

Автор:
04 марта 2021 09:01
Сообщество : Автомир
Метки: Opel Rekord   barn find   opel   авто   автомир   автомобили   олдтаймер   ретро авто   
516
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В Белоруссии обнаружили идеально сохранившийся Opel 1980 года с небольшим пробегом и богатой историей. Седан Opel Rekord E был куплен в 1981 году в Германии, и на данный момент его пробег составляет всего 40 тысяч.
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Метки: Opel Rekord   barn find   opel   авто   автомир   автомобили   олдтаймер   ретро авто   
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Броненосец Потелкам 3 часа назад
Опель - хорошая машина.
Сам 25 лет езжу на Вектре-А, пригнал в 1996 из Германии.
Полмиллиона пробег, почти все родное. Двигатель не открывали.
Но, к сожалению, гниет, что ни делай.....
И.....не та это марка, на которую " молиться" коллекционеры будут.
Вот как- то так....
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