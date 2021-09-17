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Любитель обгонов на перекрестках нашел свою ассенизаторскую машину

Любитель обгонов на перекрестках нашел свою ассенизаторскую машину (1 фото + 1 видео)

Автор:
17 сентября 2021 13:04
Сообщество : Автомир
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   обгон   
1081
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В Оренбурге на Беляевском шоссе произошло столкновение легкового автомобля с ассенизаторской автоцистерной.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   обгон   
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17  комментариев
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661
Mowgley Час назад
В этом видео прекрасно все.
Водителю бочки удачи и хорошего настроения


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2k
Дмитрий 3 минуты назад
а на легковой в полном дерьме!
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2k
Хрюн 3 минуты назад
Сплошную разметку рисуют ведь для дураков. А этот «самый умный»
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7k
Tamdima 19 минут назад
Ну прям поднял настроение!
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1k
Инквизитор РФ 22 минуты назад
Жаль говно не плеснулось в салон
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245
Третий Полчаса назад
Два раза пересмотрел...
10+
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9k
Атеист Полчаса назад
Еще на одного отморозка на дороге меньше будет на 4-6 месяцев :)
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41
Nata Час назад
лучше уж так
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31k
Mamin Sibiriak Час назад
Каждому водятлу - по ассенизаторской машине!
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12k
Алек Стальский Час назад
мог бы влево уйти...
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1k
Viktor 2 часа назад
Из бочки залить машину под жвак .
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35k
Alex 2 часа назад
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Johnny

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