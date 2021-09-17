Любитель обгонов на перекрестках нашел свою ассенизаторскую машину

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В Оренбурге на Беляевском шоссе произошло столкновение легкового автомобля с ассенизаторской автоцистерной.
Авторский пост
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