Ловкость рук: лайфхак, как оставаться без штрафов

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Мотоциклистка из Калининграда не любит платить штрафы. Дама просто спрятала номер под сиденье и прибавила газу.
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Так то мотобат такие приблуды на раз вычисляют и прав лишают.
КоАП 12.2 2. Управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков, а равно управление транспортным средством без установленных на предусмотренных для этого местах государственных регистрационных знаков либо управление транспортным средством с государственными регистрационными знаками, видоизмененными или оборудованными с применением устройств или материалов, препятствующих идентификации государственных регистрационных знаков либо позволяющих их видоизменить или скрыть, -
(в ред. Федеральных законов от 23.07.2010 N 175-ФЗ, от 14.10.2014 N 307-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
влечет наложение административного штрафа в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев.
Так что ничего страшного.
Это же доноры !!!!