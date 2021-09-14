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Ловкость рук: лайфхак, как оставаться без штрафов

Ловкость рук: лайфхак, как оставаться без штрафов (1 фото + 1 видео)

Автор:
14 сентября 2021 14:25
Сообщество : Мото
Метки: авто   автомир   автомобили   видео   мотоциклист   номера   номерные знаки   
1086
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Мотоциклистка из Калининграда не любит платить штрафы. Дама просто спрятала номер под сиденье и прибавила газу.

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Метки: авто   автомир   автомобили   видео   мотоциклист   номера   номерные знаки   
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35k
kalinser 2 часа назад
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28k
Fat Lynx 5 минут назад
А чего номер замылили?
Так то мотобат такие приблуды на раз вычисляют и прав лишают.
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450
Fisher1979 10 минут назад
Не долго ей осталось, видел похороны такой клавы.
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31k
Mamin Sibiriak Полчаса назад
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59k
Опиум для народа Полчаса назад
КАМАЗа ей навстречу!
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37k
Олег 37 минут назад
А как будет пи-дор в отношении женщины?
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4k
Vasiliy Час назад
Судя по фигурке должен быть отличный материал для трансплантологии.
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5k
Bartello Час назад
От дуреха, опознают тело то не по номерам а по паспорту и ДНК.
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3k
Максим 2 часа назад
*как остаться без прав

КоАП 12.2 2. Управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков, а равно управление транспортным средством без установленных на предусмотренных для этого местах государственных регистрационных знаков либо управление транспортным средством с государственными регистрационными знаками, видоизмененными или оборудованными с применением устройств или материалов, препятствующих идентификации государственных регистрационных знаков либо позволяющих их видоизменить или скрыть, -
(в ред. Федеральных законов от 23.07.2010 N 175-ФЗ, от 14.10.2014 N 307-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
влечет наложение административного штрафа в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев.
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2k
Hunde Beißer2 2 часа назад
Ну и что...Номера им нужны преимущественно для индификации трупа.
Так что ничего страшного.
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16k
Serg2001 2 часа назад
Почти каждый день посты о гибели мотоциклистов. А им главное, чтобы штраф за их выкрутасы не выписали... Неунывающие ребята!... )
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5k
Ruk 2 часа назад
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19
kuzi1974 2 часа назад
помирать летят.
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