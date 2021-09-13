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Авария дня. Смертельное ДТП с мотоциклистом в Калининграде

Авария дня. Смертельное ДТП с мотоциклистом в Калининграде (1 фото + 3 видео)

Автор:
13 сентября 2021 11:30
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   мотоциклист   смертельное дтп   
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На улице Невского в Калининграде 31-летняя женщина за рулем BMW при повороте налево не пропустила встречный мотоцикл. Байкер скончался на месте происшествия.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   мотоциклист   смертельное дтп   
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12  комментариев
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708
Сергей Сергеев Час назад
Складывается такое впечатление, что мотоцикл меньше сотни физически ездить не может, в штопор, наверное, сваливается.
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13k
aalexey3 20 минут назад
Зимы жду не дождусь, задолбался уже от этих хрустов уворачиваться. А сейчас темнеет рано в сумерках, да с дождичком и так нихрена не видно, а они летают как днём...
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37k
Олег Полчаса назад
Эвакуатор приехал быстрее скорой?
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3k
Иван 49 минут назад
Медленно прост ехал, а ехал бы побыстрее проскочил бы.
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5k
Wacker 52 минуты назад
Интересно водилку бмв посадят? Тут же вроде как умышленное убийство? Не убедилась или не хотела смотреть по сторонам. Я же на бмв, а остальные все обссосы.
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6k
Мистер Фикс Час назад
Скоро зима, можно будет отдохнуть от этих двухколесных смертников
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5k
Roman Час назад
Неправильно всё это. Мотоциклам место на гоночных треках - там пусть убиваются.
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4k
Димка Смола/67 Час назад
90-го года рождения .... права купили....машину идиоту купили... мозги не купили !!! УБИЙЦА-вот в данном конкретном случае! Я против летчиков на двух колесах но тут ....
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54
Шурман Час назад
Лично был свидетелем как менты в Брюсселе вылавливали всех кто был без защиты , люди стоят претензии ментам предъявляют а им в ответ вот по правилам ты должен быть в полной защите и меня это не парит , штраф 240 евро , на обжалование 14 дней , хрен кто пойдет обжаловать , дальше штраф будет уже пару тысяч .
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