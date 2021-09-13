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На улице Невского в Калининграде 31-летняя женщина за рулем BMW при повороте налево не пропустила встречный мотоцикл. Байкер скончался на месте происшествия.
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