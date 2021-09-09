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В Краснодарском крае «обочечник» на BMW проехал по встречной и кинул в фуру камень

В Краснодарском крае «обочечник» на BMW проехал по встречной и кинул в фуру камень (1 фото + 1 видео)

Автор:
09 сентября 2021 09:24
Сообщество : Автомир
Метки: BMW   авто   автомир   автомобили   автохам   видео   обочечник   
894
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На трассе близ поселка Ильский водитель BMW объезжал пробку по обочине, а после того, как дальнобойщики перекрыли ему проезд, он проехал по встречной полосе, поднял с дороги камень и бросил его в кабину грузовика.

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Метки: BMW   авто   автомир   автомобили   автохам   видео   обочечник   
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14  комментариев
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3k
Горожанин 2 часа назад
БМВ-сыкло. Типичный не терпила. Сначала не терпит, а когда доходит до жаренного - у сыкла пятки сверкают. Типический херой.
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1k
Василий 11 минут назад
Черножопые сскуны только толпой херои.
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17k
DeniZZka 12 минут назад
Встречная фура припозднилась, жалко.
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946
Дрочер Полоумный 15 минут назад
Это прекрасно! Жаль что Краснодарский край, максимум что по этим видео местные мусора его на бабло опустят, закона там нет. И со встречным Камазом как назло разминулся
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7k
sivanov1079 Полчаса назад
Явно встречка))
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17k
KOSTELLO Полчаса назад
"Осознав, что фуры его зажимают, автохам прыгнул в машину и поспешил скрыться"

Типичная ссыкливая сявка, впрочем как и все обочечники
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27k
lem02 40 минут назад
А386АЕ797 пидрилу по номеру не вычислили еще?
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6k
Кружок 52 минуты назад
Музыка то как в тему)
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9k
Атеист 58 минут назад
чет как-то странно этот петушок побежал)) очко болит чтоль или уже в штаны наделал?
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Комментарий удален
21
Комментарий удален
21
275
VVL 2 часа назад
говноед на бэхе наказан?
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