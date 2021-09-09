В Краснодарском крае «обочечник» на BMW проехал по встречной и кинул в фуру камень

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На трассе близ поселка Ильский водитель BMW объезжал пробку по обочине, а после того, как дальнобойщики перекрыли ему проезд, он проехал по встречной полосе, поднял с дороги камень и бросил его в кабину грузовика.
Осознав, что фуры его зажимают, автохам прыгнул в машину и поспешил скрыться. Водитель грузовика с регистратором передал видеоматериал в полицию.
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