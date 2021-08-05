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Редкая Alpina B12 1998 года поступила в продажу, и она просто идеальна

Редкая Alpina B12 1998 года поступила в продажу, и она просто идеальна (28 фото)

Автор:
05 августа 2021 10:05
Сообщество : Автомир
Метки: Alpina   Alpina B12   BMW   авто   автомир   автомобили   найдено на ebay   
527
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Alpina B12, вероятно, самая интересная и самая захватывающая модель в модельном ряду немецких тюнеров 1990-х годов. Эта модель производилась на базе стандартной и удлиненной «семерки» BMW. Всего с конвейера сошло 202 автомобиля, но «длинных» вариантов собрали только 59 штук.
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Метки: Alpina   Alpina B12   BMW   авто   автомир   автомобили   найдено на ebay   
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2  комментария
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5k
SuperTroll 2 часа назад
Фото конечно гуд, но видосик лучше

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28k
Aleks 4 минуты назад
Классная тачка... Беха семерка... Это семьсот какая?
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