Редкая Alpina B12 1998 года поступила в продажу, и она просто идеальна

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Alpina B12, вероятно, самая интересная и самая захватывающая модель в модельном ряду немецких тюнеров 1990-х годов. Эта модель производилась на базе стандартной и удлиненной «семерки» BMW. Всего с конвейера сошло 202 автомобиля, но «длинных» вариантов собрали только 59 штук.
Седан стал первой моделью мастерской с двигателем V12. В данный момент одна из таких четырехдверок продается на онлайн-аукционе портала RM Sotheby’s. Заметим, что за основу модели тюнеры брали либо BMW 7-Series, либо 8-Series (в зависимости от года выпуска). Конкретно данная машина построена на базе «семерки» в кузове E38.
Немцы выпустили лишь 202 таких автомобиля, причем 59 из них были длиннобазными — выставленный на торги экземпляр как раз один из них. Это машина 1998 года с темно-синей окраской кузова.
Немцы выпустили лишь 202 таких автомобиля, причем 59 из них были длиннобазными — выставленный на торги экземпляр как раз один из них. Это машина 1998 года с темно-синей окраской кузова.
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Салон седана отделан кожей, при этом передние и задние сиденья здесь имеют электрорегулировки. Плюс порадовать пассажиров призвана заводская стереосистема с CD-чейнджером, а также кнопочный блок в заднем центральном подлокотнике, с которого осуществляется управление аудио и климатом.
В движение Alpine B12 приводит двигатель BMW M73 V12. Последний тюнеры серьезно доработали, увеличив его объем до 5,7 литров. Производительность агрегата при этом составила 382 л.с. (560 Нм).
Работает данный мотор в связке с пятискоростным автоматом ZF. В свое время это была одна из первых автоматических коробок, передачи которой можно было переключать с помощью кнопок на руле.
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