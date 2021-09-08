Мэр Москвы внес поправки об усилении ответственности за нарушение тишины автомобилистами

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что внес в Мосгордуму пакет поправок в московское и федеральное законодательство об усилении ответственности за нарушение тишины и покоя в ночное время.
Им было предложено:
1) Запретить использовать в Москве машины и мотоциклы с полностью или частично модифицированными глушителями, если они нарушают тишину и покой граждан в ночное время.
2) В 10 раз повысить штраф за преднамеренное нарушение тишины автомобилистами – с 500 до 5000 рублей.
Если мощность двигателя легковой машины превышает 200 л.с., то штраф будет еще больше: + 250 рублей за каждые 10 л.с. сверху.
Владелец спорткара с 400 «лошадками» под капотом заплатит уже 10000 рублей.
Для мотоциклов «прогрессивный» штраф будет начинаться с 50 л.с., для грузовых автомобилей – с 250 л.с.
3) Штрафовать за нарушение тишины в автоматическом режиме с помощью камер фото- видеофиксации нарушений, оснащенных специальными устройствами – шумомерами. Они обеспечат системный характер привлечения к ответственности и неотвратимость наказания.
4) Автомобили и мотоциклы с полностью или частично модифицированными глушителями задерживать и помещать на спецстоянку – до тех пор, пока глушитель не будет возвращен в штатный режим.
Источник:
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Две машины рядом поставят и будут дудеть свою дуделку. Черт там камера что разберет.
А 10к для долбоящеров на 400лс+ ваапче смешно . им эти 10к ниочем
А от
Запретить использовать в Москве машины и мотоциклы с полностью
тоже ржать охота. Значит в москвабаде запретить, а по России пусть гоняют? Чем этот масквабад лучше?
Пусть попробуют своим шумомером определить какое из двух корыт, стоящих рядом на светофоре, пердит без глушака.