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Мэр Москвы внес поправки об усилении ответственности за нарушение тишины автомобилистами

Мэр Москвы внес поправки об усилении ответственности за нарушение тишины автомобилистами (1 фото)

Автор:
08 сентября 2021 15:41
Метки: автомобилисты   г. Москва   гонки   штрафы   
432
1

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что внес в Мосгордуму пакет поправок в московское и федеральное законодательство об усилении ответственности за нарушение тишины и покоя в ночное время.

Им было предложено:


1) Запретить использовать в Москве машины и мотоциклы с полностью или частично модифицированными глушителями, если они нарушают тишину и покой граждан в ночное время.


2) В 10 раз повысить штраф за преднамеренное нарушение тишины автомобилистами – с 500 до 5000 рублей.

Если мощность двигателя легковой машины превышает 200 л.с., то штраф будет еще больше: + 250 рублей за каждые 10 л.с. сверху.

Владелец спорткара с 400 «лошадками» под капотом заплатит уже 10000 рублей.

Для мотоциклов «прогрессивный» штраф будет начинаться с 50 л.с., для грузовых автомобилей – с 250 л.с.


3) Штрафовать за нарушение тишины в автоматическом режиме с помощью камер фото- видеофиксации нарушений, оснащенных специальными устройствами – шумомерами. Они обеспечат системный характер привлечения к ответственности и неотвратимость наказания.


4) Автомобили и мотоциклы с полностью или частично модифицированными глушителями задерживать и помещать на спецстоянку – до тех пор, пока глушитель не будет возвращен в штатный режим.

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Метки: автомобилисты   г. Москва   гонки   штрафы   
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19  комментариев
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5k
Борис Карабанов 4 часа назад
Ну, наконец-то, хоть какие-то подвижки начались. А с сабвуферными дебилами как будет?
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2k
* You All 5 минут назад
я бы ещё раз в 10 поднял
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0
VasyaN 9 минут назад
Абаржацца
Две машины рядом поставят и будут дудеть свою дуделку. Черт там камера что разберет.
А 10к для долбоящеров на 400лс+ ваапче смешно . им эти 10к ниочем

А от
Запретить использовать в Москве машины и мотоциклы с полностью
тоже ржать охота. Значит в москвабаде запретить, а по России пусть гоняют? Чем этот масквабад лучше?
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7k
кот базилий 2 часа назад
Это не будет контролировать и наказывать никто, очередной "закон на бумаге". Сейчас поют и орут на детских площадках всю ночь - и хоть "обзвонись", а днем пьют и там же ссут.
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943
Тритий 3 часа назад
А потом всякие говноблогеры будут хвастатся сколько у них не оплаченных штрафов за звук )))
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84
Максим Максимов 3 часа назад
Не мешайте когалымскому оленеводу отрабатывать "доверие едирастии"
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2k
Мефодий 4 часа назад
а мог бы и пункт приёма отстреляных хрустов открыть, по пятихатке шкурка, ну или по классике - скальп.
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2k
boom 4 часа назад
тупой популизм
Пусть попробуют своим шумомером определить какое из двух корыт, стоящих рядом на светофоре, пердит без глушака.
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1k
beo 4 часа назад
А долбоящеры со стреляющими выхлопными системами будут как то наказываться?
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Василий 4 часа назад
Еще бы запретить дебилов с блютуз колонками на 500 ватт.
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КОСТЯН 4 часа назад
Может мотоциклистами??? Эти любят по ночам пердеть так, что окна трясутся..
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