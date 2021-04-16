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Гоночный «Мустанг» разорвало пополам на драг-полосе: водитель даже не пострадал

Гоночный «Мустанг» разорвало пополам на драг-полосе: водитель даже не пострадал (3 фото + 1 видео)

Автор:
16 апреля 2021 14:55
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   автомир   автоспорт   везение   видео   гонки   драг-рейсинг   
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Время от времени мы получаем напоминания о том, что гонки - довольно опасный вид спорта. Будь то соревнования на серийных автомобилях, Формула-1 или драг-рейсинг.

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Метки: аварии   авто   автомир   автоспорт   везение   видео   гонки   драг-рейсинг   
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3  комментария
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Pabl 2 часа назад
Надо было делать мустанг из того же материала, что стойка табло, вообще ништо ей)
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Lynx 3 часа назад
Полуось со шлицов или воще порвало.
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