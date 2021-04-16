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Время от времени мы получаем напоминания о том, что гонки - довольно опасный вид спорта. Будь то соревнования на серийных автомобилях, Формула-1 или драг-рейсинг.
Авария произошла на гоночном мероприятии в Северной Каролине, США. В ходе заезда по прямой водитель фиолетового Ford Mustang третьего поколения потерял управление и на большой скорости врезался в табло хронометража.
Водитель «Мустанга» остался совершенно невредим — во многом свою роль сыграл каркас безопасности. Тем не менее, без травм не обошлось — из-за разлетевшихся от удара обломков за медицинской помощью пришлось обратиться женщине из числа зрителей.
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