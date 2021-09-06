Позабытая Skoda Favorit: вспоминаем о «чешской девятке»

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Презентованный в 1987 году «Фаворит» стал первой в истории знаменитой чешской марки легковушкой с передним приводом. Основными покупателями были люди, не желавшие тратиться на полноценный европейский гольф-класс.
Автомобили марки «Шкода» одни из самых распространенных сейчас, на наших дорогах, но речь, разумеется, о современных моделях VAG-овской эпохи. Поэтому, медленно подкатываясь на перекрёстке к угловатой машине кирпично-красного цвета я даже удивился. На задней крышке красовалась поблекшая эмблемка - Favorit 136L.
Машина на вид была не гнилой, не дымила, но в целом кузов просился минимум на полную полировку. Обогнав её, увидел в зеркале раннюю решетку радиатора, какая была до 1993 года. Мне показалось, что эта «Шкода» просто долго стояла в гараже, так долго, что про «Фаворит», или его еще называли – «Чешская Девятка», по аналогии с ВАЗ-2109, все мы давно позабыли. Жаль, фото не успел сделать, некогда было возиться с телефоном.
Машина на вид была не гнилой, не дымила, но в целом кузов просился минимум на полную полировку. Обогнав её, увидел в зеркале раннюю решетку радиатора, какая была до 1993 года. Мне показалось, что эта «Шкода» просто долго стояла в гараже, так долго, что про «Фаворит», или его еще называли – «Чешская Девятка», по аналогии с ВАЗ-2109, все мы давно позабыли. Жаль, фото не успел сделать, некогда было возиться с телефоном.
Помню, в девяностых машина была довольно популярной, хоть по уровню крутости, она котировалась ниже ВАЗ-2109. Да и стоила на вторичном рынке примерно так же, хоть качеством была лучше.
Кстати, интересный факт – в Германии новую Skoda Favorit торговали по 14155 DM, в то время как экспортную «Самару» предлагали за 16500 дойчмарок. Цены на конец восьмидесятых годов.
Кстати, интересный факт – в Германии новую Skoda Favorit торговали по 14155 DM, в то время как экспортную «Самару» предлагали за 16500 дойчмарок. Цены на конец восьмидесятых годов.
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Такая в общем, недо-иномарка из страны вчерашнего соцлагеря. Единственным её минусом в сравнении с Девяткой был меньший объем багажника, если речь идет о хэтчбеке. Потому что в линейке был и универсал под названием Forman, внешне и технически – то же самое, только чуть длиннее.
Основными покупателями были люди, не желавшие тратиться на полноценный европейский гольф-класс. Или если денег не хватало на тот же VW Golf, но и переплачивать за явно переоцененный «Спутник» они тоже не хотели. Такие - настоящие прагматики, которым нужно было просто ездить, а не думать, у кого там обвес круче, разгон со светофора быстрее и громче музыка в салоне. Старшее поколение наверняка её помнит, у кого-то из вас, точно была такая, возможно даже не одна.
Презентованный в 1987 году «Фаворит» стал первой в истории знаменитой чешской марки легковушкой с передним приводом. Удивительно, но факт, даже в консервативном (по техническим нововведениям в автопроме) СССР к тому времени вовсю шел выпуск ВАЗ-2108, с конвейера АЗЛК потихоньку сползали «сорок первые» и даже на конвейере Запорожского автозавода слесаря забивали молотком последние болты в подвеску первых «Таврий». В общем, долго чешская компания запрягала, как говорится.
Самым большим для меня открытием стало участие Bertone в разработке этого кузова. Слишком простецкий он что ли, как для работы именитого ателье. А может, в этой простоте и был залог успеха?
По технической части, без лишних преувеличений можно сказать одно – всё было хорошо и надёжно. Её доработкой занимались специалисты Порше, над мотором колдовали Mahle, подвеску настраивали Boge а тормоза – британская компания Girling. При всем этом никаких сложных наворотов не было и в помине.
По технической части, без лишних преувеличений можно сказать одно – всё было хорошо и надёжно. Её доработкой занимались специалисты Порше, над мотором колдовали Mahle, подвеску настраивали Boge а тормоза – британская компания Girling. При всем этом никаких сложных наворотов не было и в помине.
Двигатель карбюраторный, объемом 1.1 литра, выдавал 57 л.с. 1.3-литровый, соответственно 63 лошадиных силы. Только был у мотора странный «привет» из прошлого – распредвал находился в блоке.
Для конца восьмидесятых схема OHV на новом движке выглядела нелепо. В остальном всё было в духе времени – поперечное расположение силового агрегата, тросовый привод сцепления, пятиступенчатая коробка передач, рулевая рейка, тормоза спереди дисковые, сзади барабанные, Макферсон спереди, упругая балка сзади.
Удобный простой салон, прямоугольная, как ящик, передняя панель, довольно комфортные сиденья. Привыкшим к эргономике «Жигулей» и «Москвичей» людям, «Девятка из Чехии» казалась удобнее отечественной. Возможно, из-за большей высоты сидений, но лично я каких-то сильных отличий не припоминаю. Вот материалы отделки мне виделись более качественными.
Конструкция оказалась удачной настолько, что уже во времена Фольксвагена эта база послужила основной новой модели – Фелиции которая еще довольно часто встречается на дорогах провинциальных городов. Фаворит нынче не встретишь даже там, хотя редкие уцелевшие экземпляры еще бывают на вторичном рынке и продаются буквально «за муку».
Конструкция оказалась удачной настолько, что уже во времена Фольксвагена эта база послужила основной новой модели – Фелиции которая еще довольно часто встречается на дорогах провинциальных городов. Фаворит нынче не встретишь даже там, хотя редкие уцелевшие экземпляры еще бывают на вторичном рынке и продаются буквально «за муку».
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Метки: Skoda Skoda Favorit Фаворит авто автомир автомобили
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