Позабытая Skoda Favorit: вспоминаем о «чешской девятке»

Автомобили марки «Шкода» одни из самых распространенных сейчас, на наших дорогах, но речь, разумеется, о современных моделях VAG-овской эпохи. Поэтому, медленно подкатываясь на перекрёстке к угловатой машине кирпично-красного цвета я даже удивился. На задней крышке красовалась поблекшая эмблемка - Favorit 136L.



Машина на вид была не гнилой, не дымила, но в целом кузов просился минимум на полную полировку. Обогнав её, увидел в зеркале раннюю решетку радиатора, какая была до 1993 года. Мне показалось, что эта «Шкода» просто долго стояла в гараже, так долго, что про «Фаворит», или его еще называли – «Чешская Девятка», по аналогии с ВАЗ-2109, все мы давно позабыли. Жаль, фото не успел сделать, некогда было возиться с телефоном.