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Позабытая Skoda Favorit: вспоминаем о «чешской девятке»

Позабытая Skoda Favorit: вспоминаем о «чешской девятке» (10 фото)

Автор:
06 сентября 2021 08:27
Сообщество : Автомир
Метки: Skoda   Skoda Favorit   Фаворит   авто   автомир   автомобили   
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Презентованный в 1987 году «Фаворит» стал первой в истории знаменитой чешской марки легковушкой с передним приводом. Основными покупателями были люди, не желавшие тратиться на полноценный европейский гольф-класс.
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Метки: Skoda   Skoda Favorit   Фаворит   авто   автомир   автомобили   
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