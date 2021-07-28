Доработанный Toyota Land Cruiser 1980 года Тома Хэнкса отправляется на аукцион

Toyota Land Cruiser FJ40 по праву считается одним из самых лучших внедорожников из когда-либо построенных, так что же может быть лучше? Восстановленный и модернизированный Land Cruiser, принадлежащий Тому Хэнксу, вот что!

0 Источник: Вместе со своим трейлером Airstream Том Хэнкс продаст на аукционе Bonhams доработанный Toyota Land Cruiser FJ40. Уникальный внедорожник кастомизирован в соответствии с пожеланиями именитого владельца — установлены современные двигатель и коробка передач, специальная подвеска, удобные в повседневной эксплуатации сиденья, тормоза и гидроусилитель руля.

0 Источник: Классический Toyota Land Cruiser FJ40 был выпущен в 1980 году, а Том Хэнкс постарался сделать вездеход более сбалансированным и комфортным. Рядный шестицилиндровый двигатель Toyota уступил место инжекторному 4,3-литровому V6 L35 производства General Motors, штатная коробка передач была заменена на 5-скоростную «механику» GM.

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0 Источник: Свап двигателя одобрен американскими сертификационными органами, причём с «джи-эмовским» мотором Land Cruiser может эксплуатироваться во всех штатах, включая Калифорнию. Добавлены гидроусилитель рулевого управления, усилитель тормозов, внедорожные покрышки Toyo, в салоне появились ковшеобразные кресла Porsche с электроприводами и кондиционер. Аудиосистема Sony нестандартная, но современной её не назвать — это обычный радиоприёмник начала 1990-х.

0 Источник: Главное украшение интерьера Land Cruiser FJ40 — автограф Тома Хэнкса на передней панели. Есть документы, подтверждающие историю 40-летнего внедорожника; на одометре 84 580 километров. Покупатель получит в комплекте оригинальные кресла Toyota FJ40, и при необходимости салон можно быстро вернуть в исходное состояние.

0 Источник: В аукционном доме Bonhams полагают, что Toyota Land Cruiser FJ40 Тома Хэнкса уйдёт с молотка за 75-125 тысяч долларов, но не исключено, что с эстимейтом специалисты ошиблись. Торги состоятся 13 августа, резерва не предусмотрено, так что внедорожник в любом случае сменит владельца.

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