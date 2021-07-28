FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 8226 постов • 729 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир 
Доработанный Toyota Land Cruiser 1980 года Тома Хэнкса отправляется на аукцион

Доработанный Toyota Land Cruiser 1980 года Тома Хэнкса отправляется на аукцион (15 фото)

Автор:
28 июля 2021 13:43
Сообщество : Автомир
Метки: Land Cruiser   Toyota   Toyota Land Cruiser   Том Хэнкс   авто   автомир   автомобили   шоу бизнес   
842
15
Toyota Land Cruiser FJ40 по праву считается одним из самых лучших внедорожников из когда-либо построенных, так что же может быть лучше? Восстановленный и модернизированный Land Cruiser, принадлежащий Тому Хэнксу, вот что!
×

Авторский пост

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Land Cruiser   Toyota   Toyota Land Cruiser   Том Хэнкс   авто   автомир   автомобили   шоу бизнес   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
4
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Ruk 2 часа назад
он был хорош своей простотой и надёжностью. а это игрушка в коллекцию
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
DyadyaSasha 17 минут назад
Что-то дядя Хэнкс всё распродать решил. Пару дней назад пост про трейлер был. Подозрительно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Фрол 48 минут назад
Какие у американцев красивые номера, завсегда любуюсь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
«Человек разрушил мою семью». Что стало с детьми Влада Листьева (19 фото) «Человек разрушил мою семью». Что стало с детьми Влада Листьева (19 фото) Icon сотворили чудо и создали новый внедорожник из очень старого Toyota Land Cruiser Icon сотворили чудо и создали новый внедорожник из очень старого Toyota Land Cruiser Экспедиционный кемпер Toyota Land Cruiser с подъемной крышей Экспедиционный кемпер Toyota Land Cruiser с подъемной крышей Идеальный рестомод! 36-летний Land Cruiser выглядит круче нового Идеальный рестомод! 36-летний Land Cruiser выглядит круче нового 56-летний Toyota Land Cruiser после тщательной реставрации 56-летний Toyota Land Cruiser после тщательной реставрации Печальное зрелище: брошенный в лесу Land Cruiser весь порос мхом Печальное зрелище: брошенный в лесу Land Cruiser весь порос мхом
Кот шашлык

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

335834



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
15 угрожающих фотографий, которые могут напугать до дрожи
0
28
15 угрожающих фотографий, которые могут напугать до дрожи
«Владик, мамка заругает!»: как сложилась судьба упитанного мальчика из «Жмурок»
0
67
«Владик, мамка заругает!»: как сложилась судьба упитанного мальчика из «Жмурок»
﻿
Набирающие популярность в сообществах
"Ты там под чем?": странные танцы Ольги Бузовой случайно попали на видео
0
23
"Ты там под чем?": странные танцы Ольги Бузовой случайно попали на видео
Англичанка показала, что стало с фастфудом за два года хранения
1
52
Англичанка показала, что стало с фастфудом за два года хранения
Почему именно медведь?
Почему именно медведь?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Лето 2021
4
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#интересное#СССР#автомир#спорт#олимпиада#ynews#дети#фотографии
#Юмор#Россия#подборка#прикол#кино#аварии#приколы#фильм#истории#шоу бизнес
#интересно#факты#автомобили#дтп#люди#животные#авто аварии#Украина#картинки#Москва

На что жалуетесь?

Вернуться