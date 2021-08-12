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Ветхий, но зато в оригинале: электромобиль 1910 года из музейных запасников

Ветхий, но зато в оригинале: электромобиль 1910 года из музейных запасников (16 фото + 1 видео)

Автор:
12 августа 2021 10:51
Сообщество : Автомир
Метки: Land Cruiser   Toyota   Toyota Land Cruiser   авто   автомир   автомобили   внедорожник   
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Электромобили всё чаще встречаются на дорогах, сегодня ими никого не удивишь. Многие люди считают «электрички» совсем недавним современным изобретением, и очень удивляются, узнав, что машины на батарейках вполне себе успешно существовали более ста лет назад. Вот тому прямое доказательство – Baker Electric 1910 года выпуска.

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Метки: Land Cruiser   Toyota   Toyota Land Cruiser   авто   автомир   автомобили   внедорожник   
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1  комментарий
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Лабуда Час назад
Вообще электромобили появились раньше автомобилей с ДВС.
Первый электромобиль был создан в 1841 году, первый с двигателем ДВС в 1886 году.
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