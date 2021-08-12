Ветхий, но зато в оригинале: электромобиль 1910 года из музейных запасников

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Электромобили всё чаще встречаются на дорогах, сегодня ими никого не удивишь. Многие люди считают «электрички» совсем недавним современным изобретением, и очень удивляются, узнав, что машины на батарейках вполне себе успешно существовали более ста лет назад. Вот тому прямое доказательство – Baker Electric 1910 года выпуска.
На вид эта штука напоминает скорее двухместный конный экипаж, ведь даже руля здесь нет, но внешность бывает обманчива. Впрочем, если присмотреться, то внизу видны какие-то механизмы, а из пола торчат две педали.
Самое интересное здесь внизу, поэтому туда мы и заглянем. В движение этот Бейкер Электрик приводил 48-вольтовый четырёхполюсный электродвигатель мощностью около 2 кВт.
Мотор имел преимущество перед своими двухполюсными собратьями – большУю производительность, но за неё приходилось расплачиваться удвоенным расходом энергии, что для электрокара было важным параметром.
Оригинальные батареи разумеется не сохранились. Находились они в аккумуляторных отсеках спереди и в корме машины, и составляли существенную часть её общего веса.
Кстати однажды точно такой электромобиль купил себе Томас Эдисон, и вскоре расстроился небольшим (по его мнению) пробегом без подзарядки – около восьмидесяти километров.
Фары и задний фонарь – электрические, на 6 вольт. У автомобилей тех времен частенько фары были газовыми, от карбидного генератора
На заметку, далеко не каждый автомобиль тогда в день столько мог проехать без заправки и техобслуживания в виде смазки некоторых его механизмов, доливки масла в мотор, а то и мелкого ремонта. Вернемся, впрочем, к Эдисону.
Изобретатель предложил Уолтеру Бейкеру аккумуляторы своей разработки, на которых машина могла проехать без подзарядки более двухсот километров. Это был настоящий технологический прорыв. На полной зарядке Baker Electric свободно развивал скорость в 30 км/час.
«Сел и поехал», – гласил рекламный слоган тех времен, и это были не пустые слова. Электромобиль действительно был простым в управлении.
«Сел и поехал», – гласил рекламный слоган тех времен, и это были не пустые слова. Электромобиль действительно был простым в управлении.
Из приборов есть вольтметр, амперметр и довольно замороченный счетчик расхода энергии, который ставился в виде опции за дополнительную плату
Под сиденьем небольшой багажник. Кожаная обивка и все деревянные детали кузова – оригинальные
Ездить на нем элементарно. Нет педали газа и коробки передач, вместо них переключатель хода. Рычаг такой, слева от водителя, на нем еще кнопка сигнала есть. Вместо руля тут румпель, тянешь на себя – поворачиваешь вправо, влево соответственно – от себя. Две педали на полу – тормоза, одна задействует колодки задних колёс, вторая – трансмиссионный, он же стояночный тормоз.
Важно было не забывать перед торможением переводить рычаг хода в нейтраль, выключая электромотор, иначе мог взорваться ртутный предохранитель, приходилось покупать новый, а стоил он недёшево.
В сравнении с Жестяной Лиззи (Форд Т) управление Бейкером было простым настолько, что с ним бы справился даже ребенок. Бейкер называл свои машины самыми дорогими электромобилями в Америке, но самыми дешевыми в эксплуатации.
В сравнении с Жестяной Лиззи (Форд Т) управление Бейкером было простым настолько, что с ним бы справился даже ребенок. Бейкер называл свои машины самыми дорогими электромобилями в Америке, но самыми дешевыми в эксплуатации.
Спрос на них был большой, но конвейерное производство Форд Т и его удешевление сыграло свою роль. Покупатели выбирали менее удобный, сложный в управлении, нуждавшийся в постоянном обслуживании, но очень дешевый бензиновый Форд…
Данный электромобиль долгое время находился в гараже одной семьи. В начале семидесятых его выкупили для музея Халмана (Индиана), но все дальнейшие годы машина провела в запасниках, поэтому её состояние ветхое, но оригинальное. Недавно её выставили на аукцион, и она ушла с молотка за внушительную сумму в $89000. Осталось немного добавить на детейлинг, поставить аккумуляторы и можно садиться, и ехать, точно так же, как 110 лет назад.
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