Ветхий, но зато в оригинале: электромобиль 1910 года из музейных запасников

Данный электромобиль долгое время находился в гараже одной семьи. В начале семидесятых его выкупили для музея Халмана (Индиана), но все дальнейшие годы машина провела в запасниках, поэтому её состояние ветхое, но оригинальное. Недавно её выставили на аукцион, и она ушла с молотка за внушительную сумму в $89000. Осталось немного добавить на детейлинг, поставить аккумуляторы и можно садиться, и ехать, точно так же, как 110 лет назад.