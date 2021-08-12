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Авария дня. В Новой Москве погибли четыре человека

Авария дня. В Новой Москве погибли четыре человека (3 фото + 2 видео)

Автор:
12 августа 2021 12:15
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   смертельное дтп   
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На Калужском шоссе в Новой Москве водитель автомобиля Kia Rio на огромной скорости вылетел на встречную полосу и столкнулся с КамАЗом. Жертвами ДТП стали четыре человека, находившиеся в легковушке.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   смертельное дтп   
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5  комментариев
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9k
myymoo Час назад
Хорошо что хоть в грузовик прилетели, иначе на такой скорости трупов было бы больше.
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Свирепый Бамбр 18 минут назад
Судя по фото - молодые далбайобы все. Правда у водилы башку оторвало, но по телосложению тоже лет 18.
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4k
Петр 38 минут назад
Это самоуничтожение. Забрал с собой еще троих.
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13k
Booka1a 56 минут назад
походу, обогнал, и слишком поспешил на свою полосу, в итоге занесло, пытался вырулить и вылетел на встречку
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