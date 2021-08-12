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На Калужском шоссе в Новой Москве водитель автомобиля Kia Rio на огромной скорости вылетел на встречную полосу и столкнулся с КамАЗом. Жертвами ДТП стали четыре человека, находившиеся в легковушке.
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«На 58-м километре Калужского шоссе в сторону Москвы произошло столкновение двух транспортных средств, в результате чего четыре человека погибли», — сообщили в столичном управлении ГИБДД.
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