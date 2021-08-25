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На Южном подъезде к Ростову-на-Дону в Батайске 44-летний водитель легкового автомобиль Kia Cerato отвлекся от дороги и столкнулся с большегрузом. Погибла пассажирка легковушки.
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Водитель Kia Cerato, по предварительным данным, отвлекся на телефон.
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