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Авария дня. У легкового автомобиля срезало крышу в результате ДТП под Ростовом

Авария дня. У легкового автомобиля срезало крышу в результате ДТП под Ростовом (3 фото + 1 видео)

Автор:
25 августа 2021 10:55
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   смертельное дтп   
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На Южном подъезде к Ростову-на-Дону в Батайске 44-летний водитель легкового автомобиль Kia Cerato отвлекся от дороги и столкнулся с большегрузом. Погибла пассажирка легковушки.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   смертельное дтп   
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8  комментариев
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66k
Опять зарплата. 3 часа назад
Покупая корейскую машину помни - уровень безопасности 0%.. Ты как на мотоцикле!..Защита Отсутствует.. Ты за нее не заплатил..Без обид если что..
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8k
djinn 18 секунд назад
похоже на убийство пассажира
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396
Андрей Сторожук 6 минут назад
И вроде бы на прицепе противоподкатный брус, который ставится, чтобы не подныривали... И всё равно крышу срезало
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12k
Алек Стальский 2 часа назад
3,14здец... Теперь кабриолет
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31k
Михаил 3 часа назад
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