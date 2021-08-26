Подросток из Ганы смастерил из дерева электромопед с солнечной батареей

Первоначально мотор байка питался от двух десятков телефонных батарей, которые Абоагье собирал везде, где только возможно. Однако позже Сэм заменил их на аккумулятор от швейной машинки своей матери. Кроме того, он пристроил к скутеру солнечную батарею. Теперь заряжать батареи от стороннего источника ему приходится только раз в неделю, несмотря на ежедневную эксплуатацию.