Подросток из Ганы смастерил из дерева электромопед с солнечной батареей

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17-летний подросток по имени Сэмюэл получил в Интернете известность после того, как построил электромопед с деревянным каркасом. Большая часть транспортного средства состоит из повторно используемых деталей и деревянных элементов, вырезанных вручную ножом.
Корпус скутера выполнен из остатков древесины, которые изначально предназначались для растопки. Утверждается, что сверлильного станка или дрели Сэм при этом не использовал — все необходимые отверстия он проковырял обычным ножом. В ход пошли также детали от старого велосипеда.
Первоначально мотор байка питался от двух десятков телефонных батарей, которые Абоагье собирал везде, где только возможно. Однако позже Сэм заменил их на аккумулятор от швейной машинки своей матери. Кроме того, он пристроил к скутеру солнечную батарею. Теперь заряжать батареи от стороннего источника ему приходится только раз в неделю, несмотря на ежедневную эксплуатацию.
Помимо прочего, скутер Сэма оснащён радиоприёмником и Bluetooth-динамиком, это позволяет ему слушать как радио, так и музыку с мобильного телефона.
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