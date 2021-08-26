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Подросток из Ганы смастерил из дерева электромопед с солнечной батареей

Подросток из Ганы смастерил из дерева электромопед с солнечной батареей (3 фото + 1 видео)

Автор:
26 августа 2021 14:55
Сообщество : Сделай сам!
Метки: авто   автомир   автомобили   мопед   самоделка   скутер   электроскутер   
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17-летний подросток по имени Сэмюэл получил в Интернете известность после того, как построил электромопед с деревянным каркасом. Большая часть транспортного средства состоит из повторно используемых деталей и деревянных элементов, вырезанных вручную ножом.

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Метки: авто   автомир   автомобили   мопед   самоделка   скутер   электроскутер   
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4  комментария
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Борис Карабанов Полчаса назад
- Добрый день, товарищ негр! Лейтенант Стародрищев. Так, так, так.... Пожалуйста, предъявите технический паспорт, регистрационное удостоверение, водительское удостоверение.... Почему без номеров?
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Sanar Полчаса назад
Теперь этот талантливый нигер переедет в америку или в ойропу
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