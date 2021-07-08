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Самая экологичная в мире Honda, оснащенная тандемным велосипедом

Самая экологичная в мире Honda, оснащенная тандемным велосипедом (2 фото + 1 видео + 1 гиф)

Автор:
08 июля 2021 10:01
Сообщество : Автомир
Метки: Honda   Honda Civic   авто   автомир   автомобили   вело   велосипед   самоделка   
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Если вы собираетесь съездить в Макдональдс и получить кучу калорий жира, сахара и соли, возможно, вам стоит потренироваться заранее. Но зачем идти в спортзал пред застольем, если можно поехать в ресторан быстрого питания на велосипедной машине и одним выстрелом убить двух зайцев?

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Метки: Honda   Honda Civic   авто   автомир   автомобили   вело   велосипед   самоделка   
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7  комментариев
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11k
Михалыч 6 часов назад
Пока эти кабаны будут ехать, они углекислого газа и метана больше выделят чем движок хонды.
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8k
kaboza 2 часа назад
велосипедный 911, круг на топгире 18 минут, привод один Хаммонд заправленый чипсами и омлетом)))
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203k
Барон Мюнхгаузен 4 часа назад
Маразм.
Аварийная ситуация на ровном месте.
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1k
Meri Poppins Ufa 6 часов назад
Праздник крайнего дебилизма.
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12k
Юрий Николаевич 6 часов назад
По улице комод возили.
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11k
Вася 6 часов назад
ну чо молодцы, рукастые приколисты. Им бы в "ЭВМ" в 80е, да с такими-то инструментами
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