Самая экологичная в мире Honda, оснащенная тандемным велосипедом

295
3
1
Если вы собираетесь съездить в Макдональдс и получить кучу калорий жира, сахара и соли, возможно, вам стоит потренироваться заранее. Но зачем идти в спортзал пред застольем, если можно поехать в ресторан быстрого питания на велосипедной машине и одним выстрелом убить двух зайцев?
Блогеры с канала Life OD на YouTube провели необычный эксперимент — они сделали старую Honda Civic с велосипедом-тандемом вместо двигателя, а затем протестировали её на дорогах общего пользования. Автомобиль поехал, однако в целом результат получился сомнительным.
Авторы демонтировали мотор, но оставили трансмиссию хэтчбека, с которой и связали педальный механизм. Сам велосипед закрепили на небольшой раме, сняв с него заднее колесо.
Блогеры отправились на улицы, где привлекли немало внимания. В какой-то момент их остановил полицейский, который осмотрел транспортное средство, но не запретил продолжать движение.
Блогеры отправились на улицы, где привлекли немало внимания. В какой-то момент их остановил полицейский, который осмотрел транспортное средство, но не запретил продолжать движение.
В ходе поездки удалось разогнаться всего примерно до 3,5 км/ч. Это медленнее средней скорости пешехода. Кроме того, для управления такой машиной требуется три человека, один из которых сидит в автомобиле, рулит и подбирает оптимальные передачи.
Источник:
Ссылки по теме:
- Велосипеды советских автозаводов: ГАЗ
- «Инвалидка» на максималках: кузов СМЗ-С3Д скрестили с «Нивой»
- Гонка поколений: сможет ли новая Honda Civic Type R превзойти культовый NSX?
- Aerocivic из 2000-х, созданный для максимальной экономии топлива
- Кроссовер, превратившийся в самолет, — самый странный способ отвезти детей в школу
15
Понравилось15
Новости партнёров
Аварийная ситуация на ровном месте.