Самая экологичная в мире Honda, оснащенная тандемным велосипедом

Если вы собираетесь съездить в Макдональдс и получить кучу калорий жира, сахара и соли, возможно, вам стоит потренироваться заранее. Но зачем идти в спортзал пред застольем, если можно поехать в ресторан быстрого питания на велосипедной машине и одним выстрелом убить двух зайцев?

0 Источник: Блогеры с канала Life OD на YouTube провели необычный эксперимент — они сделали старую Honda Civic с велосипедом-тандемом вместо двигателя, а затем протестировали её на дорогах общего пользования. Автомобиль поехал, однако в целом результат получился сомнительным.

0 Источник: Авторы демонтировали мотор, но оставили трансмиссию хэтчбека, с которой и связали педальный механизм. Сам велосипед закрепили на небольшой раме, сняв с него заднее колесо.



Блогеры отправились на улицы, где привлекли немало внимания. В какой-то момент их остановил полицейский, который осмотрел транспортное средство, но не запретил продолжать движение.