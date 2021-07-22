«Clio-Tank» — в Нидерландах создали танк на базе старенького Renault, но проездил он недолго

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MasterMilo - это псевдоним одного голландского инженера, который бросил свою обычную рутинную работу и стал постоянным Ютубером. Самая последняя его разработка - это Renault «Clio-Tank».
Чтобы установить на миниатюрный хэтчбек огромные гусеницы, блогерам пришлось смонтировать на Renault Clio третью ось, вырезать среднюю часть кузова, а также установить дополнительные внешние колеса. Также инженеры модифицировали стояночный тормоз, который позволил подтормаживать выборочно каждую гусеницу и таким образом поворачивать.
Вместо традиционного рулевого колеса и педалей специалисты установили самодельный рычажный механизм наподобие тех, которыми оборудуют настоящие танки. В финале модернизации блогеры раскрасили кузов Clio, а также установили на крышу имитацию танковой пушки.
Уже в самом начале испытаний оказалось, что штатный 107-сильный мотор Renault Clio справляется с подобной нагрузкой с большим трудом. Спустя некоторое время из-за возросшей нагрузки у автомобиля из-за перегрева отказало сцепление, а также полностью вышла из строя выхлопная система. Однако блогеры не собираются останавливаться на достигнутом, а продолжат модифицировать самодельный миниатюрный «танк».
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Над клио этим они издевались ещё задолго до гусениц - заливали масло под крыжечку, засовывали выхлоп сразу во впуск.
Гусянка, кстати, от БМП-1, которую они тоже восстанавливают.