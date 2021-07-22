«Clio-Tank» — в Нидерландах создали танк на базе старенького Renault, но проездил он недолго

Уже в самом начале испытаний оказалось, что штатный 107-сильный мотор Renault Clio справляется с подобной нагрузкой с большим трудом. Спустя некоторое время из-за возросшей нагрузки у автомобиля из-за перегрева отказало сцепление, а также полностью вышла из строя выхлопная система. Однако блогеры не собираются останавливаться на достигнутом, а продолжат модифицировать самодельный миниатюрный «танк».