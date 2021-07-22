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«Clio-Tank» — в Нидерландах создали танк на базе старенького Renault, но проездил он недолго

«Clio-Tank» — в Нидерландах создали танк на базе старенького Renault, но проездил он недолго (3 фото + 1 видео)

Автор:
22 июля 2021 14:35
Сообщество : Автомир
Метки: Renault   Renault Clio   авто   автомир   автомобили   самоделка   танк   
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MasterMilo - это псевдоним одного голландского инженера, который бросил свою обычную рутинную работу и стал постоянным Ютубером. Самая последняя его разработка - это Renault «Clio-Tank».

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Метки: Renault   Renault Clio   авто   автомир   автомобили   самоделка   танк   
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Lesha86 2 часа назад
Давно его смотрю, как он начал танк реставрировать.
Над клио этим они издевались ещё задолго до гусениц - заливали масло под крыжечку, засовывали выхлоп сразу во впуск.
Гусянка, кстати, от БМП-1, которую они тоже восстанавливают.
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Yus Час назад
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