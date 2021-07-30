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Мотороллер Heinkel Tourist 1960 года выпуска — элегантный прорыв из прошлого

Мотороллер Heinkel Tourist 1960 года выпуска — элегантный прорыв из прошлого (12 фото + 1 видео)

Автор:
30 июля 2021 08:33
Сообщество : Мото
Метки: авто   автомир   автомобили   мото   мотороллер   скутер   
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Сегодняшний выпуск посвящен мотороллеру Heinkel Tourist. Произведенный общим тиражом около 100 тыс. экземпляров «Турист» завоевал симпатии людей стильной внешностью, легкостью в управлении, обслуживании, и различными опциями, которые можно было докупить за отдельную плату.

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Метки: авто   автомир   автомобили   мото   мотороллер   скутер   
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