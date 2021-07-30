Мотороллер Heinkel Tourist 1960 года выпуска — элегантный прорыв из прошлого

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Сегодняшний выпуск посвящен мотороллеру Heinkel Tourist. Произведенный общим тиражом около 100 тыс. экземпляров «Турист» завоевал симпатии людей стильной внешностью, легкостью в управлении, обслуживании, и различными опциями, которые можно было докупить за отдельную плату.
Производством мотороллера занималась немецкая (в прошлом авиастроительная) компания Heinkel Flugzeugwerke с 1953 по 1965 год, поставлялся в разные страны, в том числе Англию, где его и прозвали "Роллс-Ройсом" среди скутеров, и даже в США. Тамошние дилеры его называли маленьким двухколёсным "Кадиллаком".
Чем же таким особенным выделялся этот мотороллер среди своих собратьев, в первую очередь Веспы и остальных популярных моделей. Прежде всего – технической частью.
Heinkel Tourist был довольно сложным технически и в то же время простым в ежедневном обслуживании. Парадокс? Вовсе нет.
Heinkel Tourist был довольно сложным технически и в то же время простым в ежедневном обслуживании. Парадокс? Вовсе нет.
Мотор у «Туриста» четырёхтактный, в отличие от других мотороллеров, заводится от диностартера. То есть, нужно только повернуть ключ в замке зажигания. Бортовая электросеть, кстати, с 1954 года стала 12 вольтовой.
В бак заливается чистый бензин, без смешивания с маслом, мотор то четырёхтактный. Третий важный момент – цепь работала в герметичном кожухе, заполненном маслом, поэтому в периодической смазке она не нуждалась, не страдала от пыли, работала долго и не пачкала одежду.
Объем мотора менялся в разные годы выпуска, конкретно здесь 174 см3 (9.5 л.с), бывали версии со 149 и даже 200 кубовым двигателем. Коробка передач трёхступенчатая, максимальная скорость 95 км/час но на ровной дороге разгонялся больше сотни.
У мотороллера была любопытная опция, причем в базовой версии – блокировка руля. Такая себе противоугонка, для разблокировки руля надо было вставить ключ-защелку в специальный паз. Отдельно можно было дозаказать часы, багажник увеличенной вместимости, дополнительные хромированные окантовки переднего крыла.
Кстати о крыле, этот обтекатель переднего колеса хорошо проработан по аэродинамике, и в дождь максимально оберегал водителя от дополнительных брызг снизу.
С прекращением выпуска «Туриста» прекратила своё существование и компания, известная в прошлом своими самолётами, а уцелевшие и отреставрированные скутеры теперь – гордость коллекционеров.
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Метки: авто автомир автомобили мото мотороллер скутер
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