Мотороллер Heinkel Tourist 1960 года выпуска — элегантный прорыв из прошлого

Чем же таким особенным выделялся этот мотороллер среди своих собратьев, в первую очередь Веспы и остальных популярных моделей. Прежде всего – технической частью.



Heinkel Tourist был довольно сложным технически и в то же время простым в ежедневном обслуживании. Парадокс? Вовсе нет.