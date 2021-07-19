Мопед – проще некуда: Honda Express, созданный с оглядкой на женщин

Четырёхтактный двигатель сводил на нет всю концепцию нового проекта, поэтому инженерам поначалу приходилось работать практически втайне от старика – основателя, благо сам он в эту тему особо и не вникал.



В самом начале 1974 года были готовы первые прототипы, и начались испытания, к которым привлекли сотрудниц компании. Девушкам нужно было оценить насколько удобен мопед в управлении, езде, да и вообще, нравится он им или нет. Отзывы были положительными.