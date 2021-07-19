Мопед – проще некуда: Honda Express, созданный с оглядкой на женщин

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Это Honda NC50 Express 1980 года выпуска, как сейчас принято говорить – дорестайловый. Больше похожий на велосипед, этот мопед продавался преимущественно на внутреннем рынке Японии, и на удивление, был популярен в Европе.
Причина появления мопеда была до простого банальной – с падением продаж на лёгкий мотоцикл Super Cub, ставший в своё время легендой, руководство компании задумалось о новой модели, а заодно задалось вопросом – почему женщины предпочитают велосипеды, а не мопеды.
Выяснилось, что японским дамам велики казались более безопасным видом транспорта, чем даже простой в управлении Super Cub, а уж тем более – полноценные мотоциклы. Это идея, подумал Исама Гото возглавлявший тогда в Хонде исследовательский отдел по мототехнике.
Выяснилось, что японским дамам велики казались более безопасным видом транспорта, чем даже простой в управлении Super Cub, а уж тем более – полноценные мотоциклы. Это идея, подумал Исама Гото возглавлявший тогда в Хонде исследовательский отдел по мототехнике.
Исследование потенциального спроса показало, что японки совсем не против мотора, но мопед должен быть лёгким, простым и понятным. Посмотрев, как дела обстоят в европейских странах, где разнообразные мопеды клепали все, кому не лень, японские инженеры пришли еще к одному открытию – нужен двухтактный мотор. Но тут была проблема, совсем не технического уровня.
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Дело в том, что основатель компании, Соичиро Хонда, или как еще его называли - японский Генри Форд, двухтактники не переносил на дух, не считая их за моторы, достойные сборки руками самураев. Хотя сам с них и начинал.
Четырёхтактный двигатель сводил на нет всю концепцию нового проекта, поэтому инженерам поначалу приходилось работать практически втайне от старика – основателя, благо сам он в эту тему особо и не вникал.
В самом начале 1974 года были готовы первые прототипы, и начались испытания, к которым привлекли сотрудниц компании. Девушкам нужно было оценить насколько удобен мопед в управлении, езде, да и вообще, нравится он им или нет. Отзывы были положительными.
В самом начале 1974 года были готовы первые прототипы, и начались испытания, к которым привлекли сотрудниц компании. Девушкам нужно было оценить насколько удобен мопед в управлении, езде, да и вообще, нравится он им или нет. Отзывы были положительными.
Вес Honda Express меньше 50 килограмм, одноцилиндровый двухтактный мотор объемом 49 см3 развивал 2.5 лошадиной силы, это меньше чем у современной мотопилы. Коробка передач отсутствует, вместо неё центробежная муфта сцепления. Как на тех же мотопилах.
Бензин с маслом смешивался автоматически в специальном дозаторе, вручную ничего дозировать и взбалтывать не требовалось. Надо было только доливать в двухсекционный бак бензин и масло. В общем – проще некуда, да и ценой не кусался, меньше $300, в переводе на доллары.
Запуск только был с кик-стартера, от электрического пришлось отказаться ради снижения цены и веса. На поздних версиях он всё же появился.
Запуск только был с кик-стартера, от электрического пришлось отказаться ради снижения цены и веса. На поздних версиях он всё же появился.
Массовое производство началось в 1976 году, поначалу на внутренний рынок где новенький Honda Road Pal, именно так звалась версия для Японии, раскупали моментально. Спустя год мопед отправился покорять Европу при поддержке массивной рекламной кампании, к которой привлекли разных знаменитостей и даже Софи Лорен.
На удивление, в Европе, где подобной техники хватало, мопед из страны восходящего солнца был востребован, общий объем проданных там Honda Express приблизился к пяти миллионам.
За время выпуска мопед неоднократно модернизировали, а завершилось производство в 1984 году потому что мопеды становились неактуальны. Начиналась эпоха скутеров.
За время выпуска мопед неоднократно модернизировали, а завершилось производство в 1984 году потому что мопеды становились неактуальны. Начиналась эпоха скутеров.
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Метки: Honda Honda Express авто автомир автомобили мопед скутер
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