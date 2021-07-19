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Мопед – проще некуда: Honda Express, созданный с оглядкой на женщин

Мопед – проще некуда: Honda Express, созданный с оглядкой на женщин (9 фото)

Автор:
19 июля 2021 08:47
Сообщество : Мото
Метки: Honda   Honda Express   авто   автомир   автомобили   мопед   скутер   
201
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Это Honda NC50 Express 1980 года выпуска, как сейчас принято говорить – дорестайловый. Больше похожий на велосипед, этот мопед продавался преимущественно на внутреннем рынке Японии, и на удивление, был популярен в Европе.
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Метки: Honda   Honda Express   авто   автомир   автомобили   мопед   скутер   
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2  комментария
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54k
Алекс Юстасов Час назад
За 300$ с тогдашним японским качеством... об этом можно сегодня только мечтать.
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6k
ваня панкин Час назад
хорошая лайба...
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