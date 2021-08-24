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На трассе Тюмень-Екатеринбург возле поселка Тугулым пьяный водитель на ВАЗ-2115 каким-то образом оказался на встречной полосе за отбойником и на огромной скорости зацепил хэтчбек Skoda, за рулем котрого находилась беременная женщина.
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Автомобиль виновника отлетел к лесополосе на несколько десятков метров от проезжей части. Стрелка спидометра зависла на отметке в 150 км/ч.
Присутствует ненормативная лексика!
К счастью, в ДТП никто серьезно не пострадал.
Авторский пост
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Кстати, кто тут всё ныл, дескать, вот, были бы полосы разделены отбойниками, тогда.... Ну, и? Разделены. И чё? Что нам разделённые полосы? Фигня! Легко преодолевается! Главное - захотеть. Бетонная стена двухметровой высоты? Без проблем!