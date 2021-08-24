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Авария дня. Пьяный неадекват на встречной полосе

Авария дня. Пьяный неадекват на встречной полосе (1 фото + 1 видео)

Автор:
24 августа 2021 11:00
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   встречка   дтп   пьяный за рулем   
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На трассе Тюмень-Екатеринбург возле поселка Тугулым пьяный водитель на ВАЗ-2115 каким-то образом оказался на встречной полосе за отбойником и на огромной скорости зацепил хэтчбек Skoda, за рулем котрого находилась беременная женщина.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   встречка   дтп   пьяный за рулем   
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9  комментариев
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1k
Anna S 15 минут назад
За езду в пьяном состоянии - лишать прав, огромный штраф и сажать. Жалко девушку... Говорок у них интересный, необычный. Видимо в данном регионе так многие разговаривают. Как акцент какой-то...
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3k
Александр 22 минуты назад
всегда поражали, те кто едут на встречу таким. Вот их видно за километр, вот видит на них едет чел по встречке, почему не затормозить и вставь где-то справа. Нет [мат], жмут педаль в пол и едут прям лоб в лоб. Два дебила.
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50k
parallax 24 минуты назад
И ни кто не догадался обезопасить место аварии.
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299
pinbalist Полчаса назад
Надо было его пару раз о руль приложить.
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34k
Alex 42 минуты назад
Надо было на месте добить урода
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5k
Борис Карабанов 49 минут назад
Главное при ДТП - не растеряться, не струсить, не сплоховать, не лохануться, а .... снять и выложить видео!
Кстати, кто тут всё ныл, дескать, вот, были бы полосы разделены отбойниками, тогда.... Ну, и? Разделены. И чё? Что нам разделённые полосы? Фигня! Легко преодолевается! Главное - захотеть. Бетонная стена двухметровой высоты? Без проблем!
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