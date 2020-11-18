Водитель такси Volkswagen Polo двигался с проспекта Советский на Октябрьский и не справился с управлением. В результате автомобиль врезался в фонарный столб. Один человек погиб, двое травмированы.
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- В результате ДТП 21-летняя пассажирка погибла, водитель и пассажир госпитализированы, - сообщает отдел пропаганды областной Госавтоинспекции.
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