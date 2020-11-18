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Авария дня. В Кемерове таксист устроил смертельное ДТП

Авария дня. В Кемерове таксист устроил смертельное ДТП (2 фото + 1 видео)

Автор:
18 ноября 2020 11:40
Сообщество : Автомир
Метки: авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   мотоциклист   смертельное дтп   
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Водитель такси Volkswagen Polo двигался с проспекта Советский на Октябрьский и не справился с управлением. В результате автомобиль врезался в фонарный столб. Один человек погиб, двое травмированы.
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Метки: авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   мотоциклист   смертельное дтп   
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7  комментариев
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3k
SSD 2 часа назад
Понаберут кого не попадя... Водители такси нынче какие то совсем не профи...
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14k
Александр 2 минуты назад
Доплачиваешь, примерно, 100рЭ, и твой водитель родился в России, понимает по-русски и не начинает лихую поездку с погоней, со слов- "слЮщай, брат, отмени заказ, расплатис наличкой, по-братски, не хочу отдавать комисию...тока здачи нет, с пясот рублей (шакалит рублей 80).."

Бонусом, идет машина выше классом безопасности.
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27k
Peacemaker1873 17 минут назад
Ай успел на зелёный...
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6k
Вася Час назад
..если быстро ты поедешь, после тихо понесут..
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97
Чепай Вася 41 минуту назад
Нормально, если понесут виновника, а могут ведь понести и невинного человека, который пострадает от быстрого ездюка.
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359
LinkLine 2 часа назад
"хорошая" репутация для яндекса..
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962
Tony LinkLine 2 часа назад
да куда "лучше" уже...
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