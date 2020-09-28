В Малоярославецком районе Калужской области произошло столкновение автомобиля Chevrolet Niva и мотоцикла Suzuki. В момент столкновения автомобиль совершал разворот, а мотоциклист с пассажиром летел по встречной полосе.
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27-летний мотоциклист погиб. Не выжила и 26-летняя девушка — его пассажирка.
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Нивовод теперь хапнет нехилого гемора, если вообще не посадят, ну а про девченку мы уже не узнаем. С одной стороны - сама виновата, что к дебилу села, а с другой стороны, может она его просила помедленнее ехать, но деваться-то с мотика некуда...
Девченки, не надо покупаться на показную удаль юнцов, не надо смотреть на дешевые понты. Берегите себя. Возможно, просто отказом сесть на мотоцикл вы спасёте не только себя, но и дурного гонщика.
Хотите экстрима - его много есть, но безопасно. Прыгните с парашютом, например. Полетайте на параплане. Нырните с аквалангом. Поиграйте в пейнтбол, сходите в поход.
Жалко? Нет. Они сами выбрали "живи быстро и умри молодым".
Не ребята, так не бывает. Хорошо, что никого не убил, хотя пассажирку убил, но та хоть не "не при делах". Не думаю, что он ее силком усадил.