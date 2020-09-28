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Авария дня. Мотоцикл протаранил "Ниву" под Калугой

Авария дня. Мотоцикл протаранил "Ниву" под Калугой (2 фото + 1 видео)

Автор:
28 сентября 2020 11:32
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   мотоциклист   смертельное дтп   
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В Малоярославецком районе Калужской области произошло столкновение автомобиля Chevrolet Niva и мотоцикла Suzuki. В момент столкновения автомобиль совершал разворот, а мотоциклист с пассажиром летел по встречной полосе.
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Метки: авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   мотоциклист   смертельное дтп   
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21
idzer0 3 часа назад
хрусть!
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25k
Rest Tremor 21 минуту назад
Авария дня. Мотоцикл протаранил "Ниву" под Калугой
Авария дня. Мотоцикл протаранил "Ниву" под Калугой
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10k
Алекс Полчаса назад
Еще раз выставлю картинку. Может кого то остановит.....
Еще раз выставлю картинку. Может кого то остановит.....
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2k
Max Lu 36 минут назад
ночью и так гнать. надеялся на удачу и факт, что едет по главной...
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13k
ВОВЧЕГ 39 минут назад
Чем больше хрустов, тем меньше хрустов!
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7k
Кыся 58 минут назад
Ну и поделом. Он свое заслужил. Жалко нивовода, и немного пассажирку.
Нивовод теперь хапнет нехилого гемора, если вообще не посадят, ну а про девченку мы уже не узнаем. С одной стороны - сама виновата, что к дебилу села, а с другой стороны, может она его просила помедленнее ехать, но деваться-то с мотика некуда...
Девченки, не надо покупаться на показную удаль юнцов, не надо смотреть на дешевые понты. Берегите себя. Возможно, просто отказом сесть на мотоцикл вы спасёте не только себя, но и дурного гонщика.
Хотите экстрима - его много есть, но безопасно. Прыгните с парашютом, например. Полетайте на параплане. Нырните с аквалангом. Поиграйте в пейнтбол, сходите в поход.
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3k
Сергей 2 часа назад
Пасодють теперь мужика...
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29k
Элек Мек 2 часа назад
Не надо летать быстрее своего ангела хранителя.
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22k
Павел Плеханов 2 часа назад
Ну что тут сказать. Словл "летел" в описании аварии совсем не лишнее. Только очень низко летел, зацепился крылом.
Жалко? Нет. Они сами выбрали "живи быстро и умри молодым".
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1k
Алексей 2 часа назад
Хорошо, что никого с собой не утянули.
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6k
Алексей 3 часа назад
НУ а что вы хотели. Чтобы тело, не имеющее мозга жило???
Не ребята, так не бывает. Хорошо, что никого не убил, хотя пассажирку убил, но та хоть не "не при делах". Не думаю, что он ее силком усадил.
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