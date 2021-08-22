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Самый большой в мире дом на колесах

Самый большой в мире дом на колесах (9 фото + 1 видео)

Автор:
22 августа 2021 08:30
Сообщество : Автомир
Метки: Dembell Motorhomes   Германия   авто   автодача   дом на колесах   самый большой   удивительное рядом   фургон-гигант   
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Самый большой в мире дом на колесах выпустила немецкая компания Dembell Motorhomes. Точнее, это целый дворец - с деревянными полами, дорогой бытовой техникой и ценой около $2 миллионов.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Dembell Motorhomes   Германия   авто   автодача   дом на колесах   самый большой   удивительное рядом   фургон-гигант   
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28k
Седой Час назад
Не знаю как вам но мне сразу бросилось в глаза что задний "свес" очень большой и может задевать при небольшом подьеме
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49k
parallax 14 минут назад
На таком только по Австралии путешествовать. В дикие страны на нём не поедешь, нужен охраняющий полк сопровождения, а в цивилизованных странах хватает шикарных гостинниц.
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