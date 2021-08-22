Самый большой в мире дом на колесах

В отделанной камнем ванной комнате есть керамический унитаз и раковина. Теплый пол и радиаторное отопление, а также оконные стекла с подогревом сохраняют тепло, а в хорошую погоду пассажиры могут пообедать на свежем воздухе под выдвижным навесом размером 6 x 3 метра. Также автодом снабжен гаражом - в зависимости от модели, в нем может уместиться велосипед, скутер и даже спортивный автомобиль - сотрудники компании продемонстрировали размещение в максимальной комплектации Ferrari California.