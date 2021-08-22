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Самый большой в мире дом на колесах выпустила немецкая компания Dembell Motorhomes. Точнее, это целый дворец - с деревянными полами, дорогой бытовой техникой и ценой около $2 миллионов.
Молодой немецкий автопроизводитель пытается избавить дома на колесах от имиджа развлечения для пенсионеров и вывести их в мир роскоши. Компания предлагаем автодом с новейшей техникой, кроватью размера кингсайз и гаражом, достаточно большим, чтобы туда встал спортивный автомобиль. Модель произведена компанией Dembell Motorhomes, оснащена трехосным шасси Mercedes с шикарным интерьером, разработанным Azimut Yachts.
Духовка, посудомоечная машина, микроволновая печь и холодильник, которыми оснащен этот автодворец, произведены компанией Miele, а систему домашнего кинотеатра разработала фирма Bose. Экологичный автомобиль оснащен установленными на крыше солнечными батареями, баком с пресной водой почти на 1300 литров и бортовым генератором.
27 августа Dembell официально представит свою «сухопутную супер-яхту» на салоне автодомов в Дюссельдорфе. Компания еще не объявила цену на невероятный трейлер, но сайт Luxury Launches прогнозирует, что она составит около $2 миллионов.
В передней части фургона установлены четыре больших кресла с функцией массажа, а также дополнительная большая кровать с подъемным механизмом, которая скрывается в стене. Высота потолка почти достигает 2 метров, так что по салону с паркетным полом можно ходить, не наклоняясь. Прозрачные стеклянные двери делят пространство на несколько комнат.
В главной спальне есть выдвижной модуль, расширяющий помещение за пределы полной ширины автомобиля. Здесь установлена большая кровать и 55-дюймовый телевизор. Декор дополняется диваном с кожаной обивкой, складными обеденными стульями, настенными бра и элегантной металлической отделкой.
В отделанной камнем ванной комнате есть керамический унитаз и раковина. Теплый пол и радиаторное отопление, а также оконные стекла с подогревом сохраняют тепло, а в хорошую погоду пассажиры могут пообедать на свежем воздухе под выдвижным навесом размером 6 x 3 метра. Также автодом снабжен гаражом - в зависимости от модели, в нем может уместиться велосипед, скутер и даже спортивный автомобиль - сотрудники компании продемонстрировали размещение в максимальной комплектации Ferrari California.
Автодома в последнее время все активнее превращаются в игрушки для богачей. Так, новый 2022 Pro-EV от Living Vehicle предлагает профессионально оборудованную кухню, душ в стиле спа и даже стиральную и сушильную машины. На 21 квадратном метре внутреннего пространства разместились главная спальня с кроватью размера квинсайз, которая складывается, освобождая место для офиса или развлекательного пространства с дополнительным 70-дюймовым домашним кинотеатром 4K HD.
В феврале китайский автопроизводитель Maxus представил двухэтажный дом на колесах с лифтом и балконом. SAIC Maxus Life Home V90 Villa Edition RV имеет 19 квадратных метров жилой площади на первом этаже и еще 15 - в солярии на крыше. Он продается по цене $413 000 (около 30 миллионов рублей), но в настоящее время доступен только в Китае.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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