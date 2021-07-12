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Автодом 1950-х годов с передней частью от военного Jeep

Автодом 1950-х годов с передней частью от военного Jeep (6 фото)

Автор:
12 июля 2021 09:47
Сообщество : Автомир
Метки: Jeep   Willys   авто   автомир   автомобили   дом на колесах   кемпер   
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После окончания Второй мировой войны сохранилось достаточно большое количество внедорожников Jeep CJ, которые попали на гражданку и начали примерять на себя совершенно разные сферы деятельности.
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Метки: Jeep   Willys   авто   автомир   автомобили   дом на колесах   кемпер   
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1  комментарий
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Лесли 🥰 9 минут назад
Интересно, а у нас можно купить автодом и жить в нем постоянно?))
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