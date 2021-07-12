Автодом 1950-х годов с передней частью от военного Jeep

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После окончания Второй мировой войны сохранилось достаточно большое количество внедорожников Jeep CJ, которые попали на гражданку и начали примерять на себя совершенно разные сферы деятельности.
Они действительно были способны выполнять самую разную работу, и всё же некоторые варианты вызывают огромное удивление. Например, вот этот автомобиль, превращённый в огромный дом на колёсах.
Судя по всему, кто-то взял старый прицеп-автодачу и интегрировал в переднюю часть внедорожник Jeep CJ-2A или CJ-3A (сложно определить точную модель по оставшимся элементам).
Мы подозреваем, что две задние оси не имеют привода. Возможно, это те самые оси, которые изначально были у прицепа. А если это так, то получается, что всю эту махину тащит лишь пара передних колёс.
Мы подозреваем, что две задние оси не имеют привода. Возможно, это те самые оси, которые изначально были у прицепа. А если это так, то получается, что всю эту махину тащит лишь пара передних колёс.
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В данном случае использование передней части от Jeep CJ вполне обосновано, ведь передний привод в то время был лишь у внедорожников, а практически все легковые автомобили (по крайней мере в Америке) имели привод на задние колёса.
Внутри мы видим комбинацию приборов от автомобилей Ford середины 1950-х годов, встроенную в самодельную переднюю панель. Убранство жилого модуля — это вообще олдскул в чистом виде.
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Метки: Jeep Willys авто автомир автомобили дом на колесах кемпер
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