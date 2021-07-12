Автодом 1950-х годов с передней частью от военного Jeep

Судя по всему, кто-то взял старый прицеп-автодачу и интегрировал в переднюю часть внедорожник Jeep CJ-2A или CJ-3A (сложно определить точную модель по оставшимся элементам).



Мы подозреваем, что две задние оси не имеют привода. Возможно, это те самые оси, которые изначально были у прицепа. А если это так, то получается, что всю эту махину тащит лишь пара передних колёс.