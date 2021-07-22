FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 8193 поста • 726 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир 
Дом на колесах, на котором Том Хэнкс ездил по съемкам, отправляется на аукцион

Дом на колесах, на котором Том Хэнкс ездил по съемкам, отправляется на аукцион (26 фото)

Автор:
22 июля 2021 09:30
Сообщество : Автомир
Метки: Том Хэнк   авто   автомир   автомобили   дом на колесах   кемпер   шоу бизнес   
513
26
Если вы поклонник винтажных трейлеров Airstream, то для вас есть хорошие новости. Классический автодом Airstream Model 34 Limited 1992 года выпуска скороро отправится на аукцион. Том Хэнкс использовал его в качестве своего дома во время съемок.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Том Хэнк   авто   автомир   автомобили   дом на колесах   кемпер   шоу бизнес   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
3
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Вадим 2 часа назад
Такие уж памятные вещи что он прям готов с ними расстаться..Маркетинг, и ничего личного.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
ваня панкин Полчаса назад
а почему он решил расстаться с автодомом?..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Петр Час назад
Скромненько и со вкусом. Классный актер!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Изнурительные тренировки и пахота в зале: как живут самые титулованные гимнастки России (7 фото + 1 видео) Изнурительные тренировки и пахота в зале: как живут самые титулованные гимнастки России (7 фото... Дом ужасов на колесах: кемпер Airstream со встроенным гробом Дом ужасов на колесах: кемпер Airstream со встроенным гробом Идеальный автодом для зомби-апокалипсиса на базе БТР Идеальный автодом для зомби-апокалипсиса на базе БТР Раритетный аэродинамичный кемпер Vixen TD 21 Раритетный аэродинамичный кемпер Vixen TD 21 Volkswagen Type 2 Westfalia Camper 1962 — Немецкая гостиница на колесах Volkswagen Type 2 Westfalia Camper 1962 — Немецкая гостиница на колесах Причудливый и необычный автодом Heku Car Camp на базе Opel Kadett Причудливый и необычный автодом Heku Car Camp на базе Opel Kadett
Кот шашлык

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

335258



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Особенности жизни мужчин после 35 лет, о которых не догадываются многие женщины
4
182
Особенности жизни мужчин после 35 лет, о которых не догадываются многие женщины
Отряд мужиков-рыбаков против обочечника в Костроме
1
162
Отряд мужиков-рыбаков против обочечника в Костроме
﻿
«Всё кончено». Как живут вдова и дочь Сергея Бодрова после его гибели (12 фото)
«Всё кончено». Как живут вдова и дочь Сергея Бодрова после его гибели (12 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Лето 2021
3
4

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#факты#люди#автомир#ynews#подборка#прикольные#дтп#космос#познавательно
#фото#Россия#автомобили#история#прикол#новости#в мире#истории#собаки#спорт
#интересно#животные#картинки#СССР#интересное#приколы#аварии#комментарии#фотографии#Москва

На что жалуетесь?

Вернуться