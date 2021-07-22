Дом на колесах, на котором Том Хэнкс ездил по съемкам, отправляется на аукцион

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Если вы поклонник винтажных трейлеров Airstream, то для вас есть хорошие новости. Классический автодом Airstream Model 34 Limited 1992 года выпуска скороро отправится на аукцион. Том Хэнкс использовал его в качестве своего дома во время съемок.
Перед вами – Airstream Model 34 Limited Excella образца 1992 года. Он принадлежит Тому Хэнксу – в течение 24 последних лет известный голливудский актер путешествовал на нем по всем Соединенным Штатам (он служил ему домом на время съемок). Трейлер продается со всей мебелью и личными вещами кинозвезды, но обо всем по порядку.
Снаружи прицеп выглядит как типичный Airstream, но есть ряд памятных наклеек, которые актер купил в разных местах страны, а именно там, где снимались фильмы с его участием, начиная от «Неспящих в Сиэтле» 1993 года и заканчивая съемками «Сферы» в 2017 году.
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В описании лота сказано, что Хэнкс заказал для трейлера уникальный дизайн интерьера, в котором есть даже камин. Также в наличии кондиционер, несколько спальных мест, кухня, ванная комната, обеденный стол со стульями и шкафы, в которых расставлены памятные для актера вещи.
Новый владелец получит в придачу любимую кофеварку и кружку из фильма «Аполлон 13», подписанную Хэнксом и другими актерами: Гэри Синизом, Биллом Пакстоном и Кевином Бэконом. Автограф продавца есть и на шкафчике рядом с дверью.
Торги проведет аукционный дом Bonhams 13 августа. По оценкам экспертов, итоговая цена составит от 150 000 до 250 000 долларов. В рублях это примерно 11 200 000–18 600 000.
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