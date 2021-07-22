Дом на колесах, на котором Том Хэнкс ездил по съемкам, отправляется на аукцион

Перед вами – Airstream Model 34 Limited Excella образца 1992 года. Он принадлежит Тому Хэнксу – в течение 24 последних лет известный голливудский актер путешествовал на нем по всем Соединенным Штатам (он служил ему домом на время съемок). Трейлер продается со всей мебелью и личными вещами кинозвезды, но обо всем по порядку.