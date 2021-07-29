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Отель V8 в Штутгарте — мечта автолюбителя

Отель V8 в Штутгарте — мечта автолюбителя (13 фото + 1 видео)

Автор:
29 июля 2021 09:40
Сообщество : Автомир
Метки: v8 hotel   Германия   Штутгарт   авто   автомир   автомобили   отель   
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Сегодня многие дети спят в новеньких кроватях в форме гоночных автомобилей. V8 Hotel, расположенный в Штутгарте, позволяет любому взрослому окунуться в детство и переночевать в машине!

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Метки: v8 hotel   Германия   Штутгарт   авто   автомир   автомобили   отель   
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