Отель V8 в Штутгарте — мечта автолюбителя

Кровати представляют собой настоящие машины, кузова которых разрезали и адаптировали под спальные места. Постояльцы могут переночевать в Cadillac Coupe de Ville, Citroen DS, а также BMW E36 M3 с ливреей Liqui Moly или в самом первом Mercedes-Benz S-Class. Для любителей бездорожья есть кровать, построенная из кузова Jeep. Все номера украшены изображениями автомобилей, гонщиков, а также эмблемами и другими тематическими дизайнерским решениями.