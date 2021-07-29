Отель V8 в Штутгарте — мечта автолюбителя

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Сегодня многие дети спят в новеньких кроватях в форме гоночных автомобилей. V8 Hotel, расположенный в Штутгарте, позволяет любому взрослому окунуться в детство и переночевать в машине!
В настоящее время существует множество детских кроватей, выполненных в автомобильной тематике. К примеру, популярностью пользуются спальные места, стилизованные под героев мультфильма «Тачки». Однако владельцы немецкого V8 Hotel пошли ещё дальше, оборудовав номера гостиницы полноразмерными взрослыми кроватями, выполненными из самых разнообразных автомобилей.
Кровати представляют собой настоящие машины, кузова которых разрезали и адаптировали под спальные места. Постояльцы могут переночевать в Cadillac Coupe de Ville, Citroen DS, а также BMW E36 M3 с ливреей Liqui Moly или в самом первом Mercedes-Benz S-Class. Для любителей бездорожья есть кровать, построенная из кузова Jeep. Все номера украшены изображениями автомобилей, гонщиков, а также эмблемами и другими тематическими дизайнерским решениями.
Минимальная стоимость ночи в V8 Hotel составляет 160 евро (примерно 14 тысяч рублей по текущему курсу). За это сумму можно остановиться в номере с Citroen DS. А вот переночевать в комнате с Mercedes-Benz S-Class получится минимум за 625 евро (примерно 54 тысячи рублей).
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