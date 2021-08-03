FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 8256 постов • 731 подписчик подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир 
Продуманный дом на колесах из старенького Volkswagen Transporter в экономичном исполнении

Продуманный дом на колесах из старенького Volkswagen Transporter в экономичном исполнении (13 фото)

Автор:
03 августа 2021 14:32
Сообщество : Автомир
Метки: Transporter   Volkswagen   Volkswagen Transporter   авто   автомир   автомобили   дом на колесах   кемпер   
403
13
Крутые автодома часто стоят несколько миллионов рублей. Однако не у каждого сторонника автопутешествий есть возможность совершить такую покупку. Этот фургон Volkswagen Transporter является прекрасным примером того, как можно за малые деньги построить удобный дом для пушествий.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Transporter   Volkswagen   Volkswagen Transporter   авто   автомир   автомобили   дом на колесах   кемпер   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
2
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
222
Almax 2 часа назад
Ну это сделали, те кто мало путешествовал, как ночью под дождем попасть в переднюю часть? Сам слежу за такой же машиной из Питера. Там пара уже года четыре путешествует и модернизирует свой Транспортер. Арт Букет называются на ютубе.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Ruk 6 минут назад
идиотская планировка, перегородку нужно убрать, а передние кресла сделать поворотным, объём станет на треть больше. ну и биотуалет тоже фигня, будет вонять ( пройденный этап)- гораздо удобнее ведро с стульчаком ( не знаю как они называются) с полиэтиленовыми пакетами ( погадил, снял стульчак, свернул пакет и при возможности выкинул, нет ни какого запаха).
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
50 медалей за 10 дней: кто и как постарался 50 медалей за 10 дней: кто и как постарался Дом на колесах, на котором Том Хэнкс ездил по съемкам, отправляется на аукцион Дом на колесах, на котором Том Хэнкс ездил по съемкам, отправляется на аукцион Идеальный автодом для зомби-апокалипсиса на базе БТР Идеальный автодом для зомби-апокалипсиса на базе БТР Новый трейлер Airstream Pottery Barn Special Edition идеально подходит для глэмпинга Новый трейлер Airstream Pottery Barn Special Edition идеально подходит для глэмпинга Volkswagen Type 2 Westfalia Camper 1962 — Немецкая гостиница на колесах Volkswagen Type 2 Westfalia Camper 1962 — Немецкая гостиница на колесах Автодом 1950-х годов с передней частью от военного Jeep Автодом 1950-х годов с передней частью от военного Jeep
Кот шашлык

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

336970



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Интересные факты о мультсериале про кота Леопольда
0
24
Интересные факты о мультсериале про кота Леопольда
5 удивительных находок, которые сделали, когда копали метро в Москве
3
50
5 удивительных находок, которые сделали, когда копали метро в Москве
﻿
50 медалей за 10 дней: кто и как постарался
50 медалей за 10 дней: кто и как постарался
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Мурка! Не переигрывай!
2
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#фотографии#Россия#СССР#интересное#ynews#животные#сша#знаменитости
#фото#кино#дтп#аварии#автомир#люди#история#актер#жизнь#прикольные
#интересно#факты#олимпиада#автомобили#подборка#авто аварии#фильм#новости#роль#спорт

На что жалуетесь?

Вернуться