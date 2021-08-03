Продуманный дом на колесах из старенького Volkswagen Transporter в экономичном исполнении

Создание фургона для кемпинга с учетом собственных предпочтений и потребностей является лучшим решением, чем покупка готового автомобиля у сторонней компании. К тому же, если бюджет ограничен, можно установить только то оборудование, которое действительно нужно. Именно так и сделал владелец этого Volkswagen Transporter 1998 года.