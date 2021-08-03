Продуманный дом на колесах из старенького Volkswagen Transporter в экономичном исполнении

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Крутые автодома часто стоят несколько миллионов рублей. Однако не у каждого сторонника автопутешествий есть возможность совершить такую покупку. Этот фургон Volkswagen Transporter является прекрасным примером того, как можно за малые деньги построить удобный дом для пушествий.
Создание фургона для кемпинга с учетом собственных предпочтений и потребностей является лучшим решением, чем покупка готового автомобиля у сторонней компании. К тому же, если бюджет ограничен, можно установить только то оборудование, которое действительно нужно. Именно так и сделал владелец этого Volkswagen Transporter 1998 года.
Сборка дома на колесах заняла у автолюбителя из Болгарии около семи месяцев, включая полную покраску кузова, преобразование интерьера и ремонт силового агрегата. Жилая зона «Транспортера» теперь полностью изолирована и оснащена дизельным обогревателем и системой вентиляции.
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Есть 25-литровый бак для питьевой воды и бак такого же объема для использованной, раковина, холодильник и компактная газовая плита. Для двоих взрослых предусмотрена складная двуспальная кровать, под которой скрывается отсек для хранения вещей. Окон нет, но, по словам владельца, это сделано намеренно для поддержания комфортной температуры внутри.
Что касается самого фургона, то он оснащен 2,4-литровым дизельным двигателем мощностью 78 л.с. Это, конечно, не самый мощный пятицилиндровый агрегат, мягко говоря, но зато очень надежный и простой в обслуживании.
Теперь к деньгам. Самое приятное то, что весь проект обошелся менее чем в 4500 долларов, включая стоимость донорского автомобиля, его техническое обслуживание и сам апгрейд. По текущему курсу это примерно 330 000 рублей.
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