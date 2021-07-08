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Идеальный автодом для зомби-апокалипсиса на базе БТР

Идеальный автодом для зомби-апокалипсиса на базе БТР (5 фото + 1 видео)

Автор:
08 июля 2021 09:28
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автомир   автомобили   апокалипсис   бтр   дом на колесах   кемпер   
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Кажется, у нас появился победитель на звание самого необычного автодома в мире. Махина, которую вы видите на фотографиях, когда-то была БТР. После демобилизации его продали в частные руки, где бронетранспортёр стал основой для кемпера.

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Метки: авто   автомир   автомобили   апокалипсис   бтр   дом на колесах   кемпер   
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35k
Олег 2 часа назад
один только вопрос- НАХЕРА?
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107
Шурман 59 минут назад
Начался зомби апокалипсис , завел ты эту херню проехал 300 км и встал потому что бензинчик закончился , стоишь ты посреди степи , кругом ходят мертвецы а ты сидишь и думаешь как дальше его сдвинуть с места , заправок нет и помощи ждать не откуда :)
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6k
КОСТЯН 2 часа назад
Автор, смотри поменьше ужастиков про зомбаков
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36k
Вепс 2 часа назад
Так БТР-80 или 70? Автор не уверен? Да и если это реально когда-то было БТР то его ещё и пополам разрезали, чтобы нарастить длину
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