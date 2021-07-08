Идеальный автодом для зомби-апокалипсиса на базе БТР

Слева от входной двери находится кухонный блок с мойкой, газовой плитой, микроволновкой и холодильником. Там же расположена небольшая душевая. Всё пространство над двигателями в задней части занимает довольно вместительный багажный отсек, доступ к которому есть как из салона, так и снаружи сзади.



Всего в автодоме есть три печки плюс кондиционер, который может работать на обогрев. Причём одна из печек может работать как на дровах, так и на газу. В центральной части салона находятся спальные места, рассчитанные на 8-12 человек, а также ящики для вещей.