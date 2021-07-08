Идеальный автодом для зомби-апокалипсиса на базе БТР

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Кажется, у нас появился победитель на звание самого необычного автодома в мире. Махина, которую вы видите на фотографиях, когда-то была БТР. После демобилизации его продали в частные руки, где бронетранспортёр стал основой для кемпера.
С БТР срезали всю верхнюю часть бронекорпуса, оставив лишь шасси и рулевое управление. Однообъёмный кузов, объединённый с жилым модулем, изготовили заново вручную. Габаритная длина выросла с 7,5 до 11 метров, а высота увеличилась 2,3 до 3,4 метра. Вес также увеличился с 11 до 13 тонн.
Если серийные БТР приводились в движение двумя бензиновыми моторами ЗМЗ-4905 мощностью 120 л.с. каждый, то теперь им на смену пришли два дизельных 4,0-литровых силовых агрегата суммарной мощностью 250 л.с. Они также имеют гораздо больший крутящий момент, который позволяет тяжелому автодому забираться даже на крутые склоны.
Тут использовано лобовое бронестекло и толстые (но уже без бронезащиты) боковые окна с двойным стеклопакетом. Внутри есть всё необходимое для комфортного автономного проживания даже в зомбиапокалипсис.
Тут использовано лобовое бронестекло и толстые (но уже без бронезащиты) боковые окна с двойным стеклопакетом. Внутри есть всё необходимое для комфортного автономного проживания даже в зомбиапокалипсис.
Слева от входной двери находится кухонный блок с мойкой, газовой плитой, микроволновкой и холодильником. Там же расположена небольшая душевая. Всё пространство над двигателями в задней части занимает довольно вместительный багажный отсек, доступ к которому есть как из салона, так и снаружи сзади.
Всего в автодоме есть три печки плюс кондиционер, который может работать на обогрев. Причём одна из печек может работать как на дровах, так и на газу. В центральной части салона находятся спальные места, рассчитанные на 8-12 человек, а также ящики для вещей.
Всего в автодоме есть три печки плюс кондиционер, который может работать на обогрев. Причём одна из печек может работать как на дровах, так и на газу. В центральной части салона находятся спальные места, рассчитанные на 8-12 человек, а также ящики для вещей.
Под днищем нашлось место для 500-литрового бака для воды, 370-литрового бака для технической воды и 500-литрового топливного бака. Место водителя было значительно облагорожено по сравнению с обычным БТР.
Тут и гораздо лучшая обзорность через большие окна, и удобная посадка в современном кресле и богатая кожаная отделка, а к современным благам цивилизации можно отнести кондиционер.
Тут и гораздо лучшая обзорность через большие окна, и удобная посадка в современном кресле и богатая кожаная отделка, а к современным благам цивилизации можно отнести кондиционер.
Подробнее про все особенности необычного автодома вы сможете узнать в обзорном видеоролике.
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Ссылки по теме:
- Причудливый и необычный автодом Heku Car Camp на базе Opel Kadett
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